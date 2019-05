En ajustado final fue podio de Kingdon

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El potrillo Kingdon se adjudicó de muy buena forma el clásico Lavalleja al derrotar por la cabeza a Laercio en 1’15”23 para recorrer los 1300 sobre césped.



El defensor del “Duszka” contó con un aliado de lujo, el jinete Javier E. Pérez que lo trajo en el aire de gateras al disco, soportó embate de Laercio, que llegó a igualar pero nunca desplazar al Subordination de la delantera.



Apenas abiertos los partidarios fue Kingdon el que se hizo notar en la punta seguido por Laercio, El César, Netflix, Little Royal y Brujo de Oro, recorrieron las primeras cuatro cuadras en 22”04 con el pupilo de Preste (lease Nelson González) enseñando el camino con Laercio a su lado, Little Royal cerca con Alto Voltage y Netflix.



Antes de girar el codo, Kingdon mantenía ventajas sobre Laercio mientras que buscaban lugar para acercarse Alto Voltage y Bar Arocena, en los 300 finales, pegado a los palos, Kingdon, bien guiado por el coloniense Pérez, seguía en la vanguardia con el Awzaan a su lado, Alto Voltage se arrimaba por dentro y Bar Arocena por fuera.



En los últimos 150, valían los gritos de los dos, en el disco, fue testa a favor de Kingdon que pone la mira en Campeones del próximo 2 de junio a donde llegará en condición de invicto. Buena carrera de Laercio, a cuerpo y tres cuartos fue tercero Alto Voltage delante de Bar Arocena, cerró marcador Soy Impostor.



Especial Guillemette

En una recta final que fue un verdadero mano a mano, el especial Enrique Guillemette tuvo definición con los dos caballos que cargaban top weight, Cerro Largo y Mundanal. En el disco, fue primero Cerro Largo que le puso 1/4 de cuerpo a Mundanal recorriendo las 22 cuadras en tiempo récord, 2’12”57.



Cerro Largo, que venía de disputar los tres mejores clásicos de larga distancia en Maroñas de buena forma, bajó a un especial para regresar a la victoria tras la obtención del Comparación del pasado año.



La carrera tuvo en Olympic Iran a su decidido puntero, junto al Mr. Nedawi salieron Mundanal, Intratable y Baila de Noche dejando atrás, entre otros, a El Poderoso, Little y Dicidio. El puntero detuvo relojes en 23” 64 y 48” 01. Mundanal no le perdía pisada junto a Intratable y Baila de Noche, cuando comenzaron a girar la última curva, las distancias comenzaron a achicarse, Mundanal se hacia fuerte mientras que por dentro, comenzaba a descontar Cerro Largo.



Cuando Mundanal llegó a los 350 finales, se le coló por dentro Cerro Largo y se trenzaron en ardua lucha, ambos jockeys, De Souza y Maciel le pidieron el resto a cada uno de los suyos y los pingos respondieron, en los 50 finales Cerro Largo le tomó ventajas al Essayons que cedió terreno pero no perdió prestigio, fue tercero Dicidio cerrando el rentado Little Leca.



Especial Italia.

En un final apretado, de bandera verde y con magistral tarea de Waldemar Maciel, Flash más Querida se adjudicó el especial Italia, primera prueba de corte estelar de la víspera.



La competencia tuvo un carrera de yunta de la ecurie Phillipson con Linda Le moviendo acciones junto a Carina First, que asumió la vanguardia antes de girar la curva del ferrocarril dejando atrás a Que Ideia, Kurdistana, Soy Atractiva quedando en el fondo del lote Flash más Querida junto a Mendel Sweet.



En plena recta opuesta Carina First movía acciones con Linda Le y Kurdistana juntas, a falta de doce cuadras Kurdistana mueve y queda a las grupas de la del “Ximena P”, a largo y medio quedaron Kurdistana y Soy Atractiva. Frente a Villa Violeta las punteras detuvieron relojes en 1’11”60 con Carina First en delantera junto a Linda Le, al entrar a la recta, Carina First comienza a defenderse de varios ataques, Linda Le no le perdía pisada, Que Ideia buscaba lugar y desde el fondo comenzaron a dejarse ver, Mendel Sweet y Flash más Querida.



En los 200 valían los gritos de varias, de cien al disco, las del “Phillilpson” se juntaron para definir, Que Ideia tenía problemas de tránsito y abierta se dejaba gritar Flash mas Querida que alcanza a la yunta en el mismo disco, colocó hocico y media cabeza sobre Mendel Sweet y Linda Le en buenos 2’ 01”55 para obtener la victoria.