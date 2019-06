Abbondanza en el Denis

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con destacada conducción del jinete Everton Rodrigues, Almoradi ganó el especial Stud Charrúa. El defensor del “Crespi” tuvo una mala suelta, pero sin desesperar, el piloto lo trajo de menor a mayor corriendo todo el camino pegado a la empalizada mientras que adelante movían las agujas del reloj, Jaffar y Mundanal.



En plena recta, Everton lo dejó correr y Almoradi respondió, llegó con varios cuerpos de ventaja a la meta en 1’37”50, fue escolta Pushkin, 3° Mr. Solís relegando a Jaffar y Mundanal al cierre del marcador.



La carrera tuvo a Jaffar y Mundanal a los guías de grupo junto a Mr. Solis, luego se ubicaron Pushkin, Il Corriere, y Jimmy Fallow, luego de recorrer las primeras cuatro cuadras, Almoradi, de mala suelta quedó en expectante cuarto lugar.



Pasando el viejo Stud Oriental, los punteros movían, pasaron 800 en 47”46 en pista fangosa, con Mr. Solis cerca y por dentro y Almoradi que se movía cerca.



En la plena recta, Almoradi encontró terreno fértil para buscar su atropellada, dominó sin oposición y logró destacada victoria, no dejó mover a sus rivales de 300 a la meta para lograr contundente victoria. Luego de la competencia Everton Rodrigues aportó: “Ya hacía tiempo que pretendía correr a Almoradi, ganamos la carrera anterior y por suerte ganamos hoy. Tuve una mala largada, se acomodó enseguida, trate de esperar y no molestarlo en la boca, la atropellada fue por dentro, la pista estaba fangosa pero mas firme cerca de los palos”. Muy emocionado acotó que “cada carrera es distinta, algunas cosas han salido mal por culpa mía pero estamos trabajando para mejorar”.



El tiempo jugó en contra de las pasteras en el único clásico de la jornada ya que debido a las fuertes lluvias caídas sobre nuestro país, las autoridades de Maroñas pasaron, con buen tino, la competencia estelar a la pista de arena en donde la buena de Abbondanza tuvo cambio de monta el mismo día de la carrera. Jorge Luis Piriz, que tuvo un accidente en la mañana, le dejó la guía a Héctor Fabián Lazo que no tuvo problema alguno para llegar al disco con clara ventaja con la Shangai Bobby y derrotar en el Indart Denis a Lee Jeans por largo y medio estampando buenos 1’12”49 para doce cuadras en una pista que no regalaba tiempos.



Fue Sub Princess la guía de la prueba seguida por Lee Jeans desde apertura de gateras, detrás quedaban Soapy Sky, Supersticiosa y Abbondanza.



Al girar la curva, Sub Princess mantenía ventajas, en los 300 finales, Lee Jeans le iguala y comienza a tomarle ventajas, a 200 metros de la raya domina la del “Phillipson” pero en cuadra final hace aparición la defensora del “Azul y Plata” que ganó con autoridad, fue escolta Lee Jeans cerrando trifecta Sub Princess, ocupó el cuarto lugar Mi Consentida dejando en la última chapa rentada a Superticiosa.



Muy bueno lo de Abbondanza que fue presentada al óleo por el experiente Julio Lazo con destacada conducción del líder Héctor Lazo.