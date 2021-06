Zverev derrotó a Davidovich y se metió en las semifinales de Roland Garros

El alemán Alexander Zverev clasificó a las semifinales de Roland Garros tras barrer de la pista este martes al español Alejandro Davidovich (46º), al que derrotó por 6-4, 6-1 y 6-1, en el primero de los cuartos de final.

El número 6 del ranking mundial peleará por un puesto en la final del domingo contra el vencedor del partido entre el ruso Daniil Medvedev (2º) y el griego Stefanos Tsitsipas (5º).

Tras jugar su primera final de un Grand Slam en el pasado US Open (con derrota ante el austriaco Dominic Thiem), el alemán de 24 años está cerca de poder repetirlo en este Roland Garros.

"Evidentemente es bueno estar en semifinales, pero no me conformo. He jugado bastante bien, espero poder seguir jugando así de bien e incluso mejor en semifinales".