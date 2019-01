Vuelven a jugar los mejores del mundo

Tras más de un mes de inactividad desde la final de la Copa de Maestros y la final de la Copa Davis, los mejores tenistas del mundo vuelven a la cancha. No es un torneo oficial, pero el atractivo Mubadala World Tennis Championship de Abu Dhabi inaugurará la nueva temporada.

En el Centro Internacional de Tenis de Zayed, ciudad deportiva de la capital de los Emiratos Árabes Unidos, los invitados de alto nivel irán por un premio de 250 mil dólares destinados para el ganador.

En el inicio, Novak Djokovic –número uno- y Rafael Nadal –número dos- entrarán directamente en las semifinales. En el torneo también competirán Kevin Anderson, Dominic Thiem, Karen Khachanov y Hyeon Chung.

El calendario marca estos partidos:



Jueves 27, Hyeon Chung vs Kevin Anderson y Dominic Thiem vs Karen Khachanov.



Viernes 28, Quinto y sexto puesto; Rafael Nadal vs Ganador Chung-Anderson, Novak Djokovic vs Ganador Thiem-Khachanov.

Por su parte, Roger Federer, que este año decidió preparar el Abierto de Australia nada más que con un torneo previo, volverá al ruedo en la Copa Hopman. Su debut será el 30 de diciembre contra Cameron Norrie.