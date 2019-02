Vuelve Del Potro después de cuatro meses

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Juan Martín Del Potro dejó atrás la lesión de rótula de la pierna derecha y este martes volverá a las canchas en el ATP 250 de Delray Beach (Florida, Estados Unidos).



El jugador de Tandil se había lesionado y luego retirarse del partido de octavos de final del Master de Shangai el jueves 11 de octubre de 2018 ante el croata Borna Coric, quien luego perdió la final con Novak Djokovic.

En una jugada del décimo juego del primer set, Del Potro cayó al suelo. Tras ser atendido volvió a la cancha para intentar continuar con el partido ayudado por un vendaje, pero finalmente no aguantó decidió abandonar al término del parcial que perdió por 7-5.

Luego las pruebas médicas a las que había sido sometido arrojaron la peor noticia para “Delpo”: fractura en la rótula de la pierna derecha.



“Es un momento muy difícil. Siento mucha tristeza, es un golpe duro que me deja sin fuerzas anímicamente. Se me hace muy difícil volver a estar en recuperación, no lo esperaba”, había dicho Del Potro en un comunicado.

El tenista argentino ya había sufrido varias lesiones en su carrera que lo alejaron del circuito por varios meses, pero en septiembre volvió a mostrar su mejor nivel por primera vez luego de su recuperación y llegó a la final del US Open perdiendo contra Djokovic.

"Delpo" (que mantiene el cuarto puesto del ranking de la ATP) nuevamente tuvo que superar una larga recuperación para volver este martes cuando cerca de las 22:00 debute en primera ronda en Delray Beach contra el japonés Yoshihito Nishioka (72° del mundo).

"Después de pasar días malos, empecé a confiar en mis médicos de nuevo sobre que jugaría al tenis pronto y creo que estoy en el buen camino otra vez para ser competitivo. Tras cuatro meses, voy a jugar un torneo, lo cual indica que ha sido una buena recuperación. Pero sé lo difícil que es estar preparado para jugar en los grandes torneos y mantenerse en las posiciones altas en el Ranking [ATP] y lo sé porque ya lo padecía en el pasado. Pero esta es mi vida y sé cómo tengo que manejar estos problemas", dijo el argentino en conferencia de prensa sobre su regreso.

¿Ahora qué es lo que buscará? "He pasado la experiencia de volver, pero no es bueno para mí ni para otros jugadores. Sé que lleva tiempo y luego tienes que tener la suficiente confianza para moverte al 100%, sentirte bien y así es como llega el tenis. En primer lugar tengo que estar sano, y luego empezaré a pensar en el tenis. Pero Delray Beach es una buena oportunidad de ver cómo está mi rodilla durante un partido y luego decidiré que haré", contó de sus objetivos.