La vigente campeona Simona Halep sigue expresa al revalidar el título

La campeona defensora Simona Halep avanzó este lunes fácilmente a los cuartos de final de Roland Garros al derrotar a la joven polaca Iga Swiatek por 6-1 y 6-0, en una jornada en la que la australiana Ashleigh Barty continuó demostrando que es otra firme candidata a ganar el torneo.



Halep, tercera cabeza de serie, tuvo una actuación casi impecable en la cancha Philippe Chatrier contra un audaz rival que cumplió recién 18 años el viernes.

La rumana ahora enfrentará a la estadounidense Amanda Anisimova, que superó 6-3, 6-0 a la española Aliona Bolsova.



"Tengo un buen presentimiento, me siento bien en la cancha y no me estoy estresando por el resultado", dijo Halep.



Más temprano, la australiana Ashleigh Barty continuó demostrando que es una firme candidata a ganar el segundo Grand Slam del año, al derrotar también este lunes a la estadounidense Sofia Kenin por 6-3, 3-6 y 6-0.

La octava preclasificada, quien ganó el Abierto de Miami este año, jugará su segundo partido en la ronda de las ocho mejores de un Grand Slam contra la también estadounidense Madison Keys, cabeza de serie 14, quien venció con comodidad por 6-2 y 6-4 a la checa Katerina Siniakova.



"Solo quería divertirme, jugar con libertad", dijo Barty, quien también llegó a cuartos de final en el Abierto de Australia este año.