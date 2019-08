El US Open 2019 será el torneo con mayores premios de la historia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El US Open de tenis que comienza mañana en Nueva York pasará a la historia por ser el que más dinero reparta en la historia de este deporte. La organización del torneo anunció que distribuirá una bolsa de 57 millones de dólares, un 8% más que en la última edición, que ganaron el serbio Novak Djokovic y la japonesa Naomi Osaka, tras derrotar al argentino Juan Martín del Potro y la estadounidense Serena Williams, respectivamente.

Este incremento se ha registrado regularmente en las últimas ediciones del certamen. Además, el Abierto de Estados Unidos tiene el orgullo de haber sido el primer torneo en equiparar los premios de las categorías masculina y femenina, lo que se dio ya en 1973.

En este 2019, los campeones en singles masculinos y femeninos recibirán cada uno 3,85 millones de dólares, mientras que los vencedores en los dobles recibirán 740.000 dólares.



Los jugadores eliminados en la primera ronda obtendrán 58.000 dólares. Estas recompensas subieron un 47% en los últimos cuatro años. Los que se vayan derrotados en la segunda fase tendrán el consuelo de percibir 100.000 dólares.

Como comparación, en los tres Grand Slams del año los ganadores y sus respectivos premios fueron: US$ 2.839.000 en el Abierto de Australia (Novak Djokovic y Naomi Osaka), US$ 2.560.000 en Roland Garros (Rafael Nadal y Ashleigh Barty) y US$ 2.917.000 en Wimbledon (Djokovic y Simona Halep).