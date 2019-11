Uruguay Open: se realizó el sorteo; conocé los cruces de primera ronda

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se realizó este sábado el sorteo de los cruces del Uruguay Open 2019, la edición 19 del Challenger de Montevideo que comenzará este lunes 4 de noviembre y se extenderá hasta el domingo 10 en el Carrasco Lawn Tennis.

En el cuadro de singles, son 16 partidos de primera ronda con 32 tenistas enfrentándose entre sí provenientes de 12 países (en segunda se suman otros tres para los 15 naciones totales representadas): Uruguay, Argentina, Ecuador, Brasil, Serbia, Rumania, Chile, Suecia, Colombia y Estados Unidos. En segunda ronda se suman jugadores de Eslovaquia, Alemania y Portugal.

El tenista con mejor ranking, el único en tener algún título del Uruguay Open y además locatario, Pablo Cuevas, jugará martes o miércoles su partido en la segunda ronda. Será contra un argentino, el que resulte ganador del partido de primera ronda entre Renzo Olivo (27 años, 270 del mundo) y Tomás Martín Etcheverry (20 años, 395).​

Martín Cuevas, segundo uruguayo de mejor ranking, también está del mismo lado del cuadro que su hermano, pero un cruce entre ambos recién se podría ver en semifinales. "Bebu" debuta en primera ronda contra uno de los jugadores que avancen desde la qualy.

Por su parte, los dos dos jóvenes uruguayos ya tienen confirmados sus rivales de primera fase. Francisco Llanes (17 años) debutará contra otro joven, el argentino Juan Manuel Cerundolo (17 años), mientras que Franco Roncadelli (19 años) irá ante el serbio Pedja Krstin (25 años, 231 del mundo).

Para "Toto" será su segunda presencia en el torneo (jugó 2018) y si gana jugará contra el brasileño Joao Menezes (13° cabeza de serie, 194 del mundo). Pablo Cuevas aparece en el horizonte si llega a tercera ronda.

Para Roncadelli (1799 del mundo) es su primera participación en el Challenger, siendo el 17° tenista uruguayo en jugarlo. Si le gana al serbio va ante el tercer favorito en el torneo, el argentino Federico Delbonis, uno de los tenistas top 100 del torneo (que tuvo la baja del italiano Marco Cencchinato).

También se sumará un quinto jugador uruguayo pero en el torneo de dobles, por el caso de Ariel Behar, actualmente 91 del mundo en esa categoría. Este sábado juega la final del Challenger de Guayaquil en Ecuador con el local Gonzalo Escobar.

cambio El nuevo formato del Uruguay Open

Por los cambios de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) al circuito Challenger hace que: no se jueguen dos jornadas de clasificación el fin de semana anterior; que el lunes se jueguen cuatro partidos para definir los cuatro clasificados al cuadro principal; el cuadro en vez de tener 32 tenistas es de 48, ello hace que los 16 cabezas de serie tengan ronda libre.

ENTRADAS Por Tickantel y en el Lawn Tennis.



A través de la web de Tickantel se pueden conseguir las entradas en cualquier momento, mientras que desde el lunes 4 de noviembre también se pueden adquirir en las boleterías del Carrasco Lawn Tennis.

Para el primer día de actividad, hay dos categorías de precios según la tribuna elegida, ambas laterales. La principal con ingreso por la calle Divina Comedia tiene un costo de $400, mientras que la alternativa está en la que da a la Av. Arocena (ingreso por Eduardo Couture) por $350.

TELEVISACIÓN Semifinales y final irán por Directv.



Tres partidos se podrán ver por Directv y Directv GO: las semifinales del sábado y la final del domingo. La señal le da un alcance e Uruguay, Argentina, Perú, Chile, Colombia y Ecuador, 6 millones de hogares y 23 millones de personas en potencia.

MÁS QUE TENIS

Entretenimiento y gastronomía.



Habrá Fun Zone en el exterior del Lawn Tennis, con más y nuevos food trucks y música en vivo, más shows adentro y afuera de la cancha. Estarán Maxi de la Cruz (show de stand up el jueves 7), el rock de Nacho Obes (sábado 9), el DJ Fernando Picón (viernes 8) y más músicos.

DINERO El Uruguay Open reparte 54.160 dólares.



En singles:

Campeón: US$7.200

Vice: US$4.240

Semifinales: US$2.510

Cuartos: US$1.460

Octavos: US$860

Segunda Ronda: US$520

Primera Ronda: US$260



En dobles:

Campeón: US$ 3.100

Vice: US$ 1.800

Semifinales: US$ 1.080

Cuartos: US$ 640

Primera Ronda: 360

PUNTOS Para el ranking individual y de dobles



Individuales:

Campeón: 80

Vice: 48

Semifinales: 29

Cuartos: 15

Octavos: 7

Segunda Ronda: 3

Primera Ronda: 0



Dobles:

Campeón: 80

Vice: 48

Semifinales: 29

Cuartos: 15

Primera Ronda: 0