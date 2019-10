Uruguay Open: cabezas de serie, uruguayos, fechas, entradas y premios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una oportunidad única para el país, ello será el Uruguay Open 2019. Montevideo será foco del tenis de la región con un torneo distinguido por su nivel, en el cual por un lado los fanáticos tendrán la oportunidad de ver buen tenis y, por otro, los jóvenes tenistas la chance de medirse contra jugadores top.

Este martes 29 de octubre fue lanzado el torneo en la Rambla de Kibón al lado del cartel de Montevideo. Será su edición número 19. Comenzó a disputarse en 1998, entre 2002 y 2004 no se jugó y desde 2005 se juega de forma ininterrumpida.

Comenzará el lunes 4 de noviembre con el cuadro principal (no habrá clasificaciones previas) y se extenderá hasta el domingo 10 en el Carrasco Lawn Tennis.

Tenistas Jugadores de nivel.

Pablo Cuevas será el principal tenista del torneo, el favorito a repetir los títulos logrados en 2009, 2014 y 2017 por ser el jugador de mayor ranking (actual 44 del ranking ATP) y por ser local en el Lawn Tennis. El uruguayo viene de jugar en Paris Bercy, cayendo en singles en primera ronda con Cristian Garín y ganando en dobles junto a Marin Cilic.

Foto: Francisco Flores

Además, habrá otros cinco jugadores top 100 del mundo (según el ranking ATP publicado el 28 de octubre): el boliviano Hugo Dellien (79), el argentino Federico Delbonis (79), el brasileño Thiago Monteiro (89), el argentino Leonardo Mayer (94) y el español Jaume Munar (98). Se bajó el italiano Marco Cecchinato (71), que completaba el séptimo jugador top 100.



Locales Cuatro tenistas uruguayos.

El Challenger contará con la presencia de cuatro jugadores de Uruguay en el cuadro principal del torneo. Además de Pablo Cuevas, que jugará por decimosegunda vez, estarán: Martín "Bebu" Cuevas (222 del mundo), en su novena participación; Francisco "Toto" Llanes de 17 años y que jugará por segunda vez tras su debut en 2018; y Franco Roncadelli, de 19 años que debutará en el torneo siendo el 17° uruguayo en el historial.

Entradas Por Tickantel y en el Lawn Tennis.

A través de la web de Tickantel se pueden conseguir las entradas en cualquier momento, mientras que desde el lunes 4 de noviembre también se pueden adquirir en las boleterías del Carrasco Lawn Tennis.

Para el primer día de actividad, hay dos categorías de precios según la tribuna elegida, ambas laterales. La principal con ingreso por la calle Divina Comedia tiene un costo de $400, mientras que la alternativa está en la que da a la Av. Arocena (ingreso por Eduardo Couture) por $350.

TELEVISACIÓN

Semifinales y final irán por Directv.



Tres partidos se podrán ver por Directv y Directv GO: las semifinales del sábado y la final del domingo. La señal le da un alcance e Uruguay, Argentina, Perú, Chile, Colombia y Ecuador, 6 millones de hogares y 23 millones de personas en potencia.

MÁS QUE TENIS

Entretenimiento y gastronomía.



Habrá Fun Zone en el exterior del Lawn Tennis, con más y nuevos food trucks y música en vivo, más shows adentro y afuera de la cancha. Estarán Maxi de la Cruz (show de stand up el jueves 7), el rock de Nacho Obes (sábado 9), el DJ Fernando Picón (viernes 8) y más músicos.

Dinero El Uruguay Open reparte 54.160 dólares.

En singles:

Campeón: US$7.200

Vice: US$4.240

Semifinales: US$2.510

Cuartos: US$1.460

Octavos: US$860

Segunda Ronda: US$520

Primera Ronda: US$260

En dobles:

Campeón: US$ 3.100

Vice: US$ 1.800

Semifinales: US$ 1.080

Cuartos: US$ 640

Primera Ronda: 360

Puntos Para el ranking individual y de dobles

Individuales:

Campeón: 80

Vice: 48

Semifinales: 29

Cuartos: 15

Octavos: 7

Segunda Ronda: 3

Primera Ronda: 0

Dobles:

Campeón: 80

Vice: 48

Semifinales: 29

Cuartos: 15

Primera Ronda: 0