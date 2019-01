Los 100 triunfos están muy cerca

Victoria número 96 dentro de un Grand Slam. Registro considerable y revelador de lo que es la carrera tenística del fenomenal suizo de 37 años. Roger Federer avanza hacia los 100 triunfos en el Abierto de Australia, torneo en el que acumula su mejor marca en lo que refiere a partidos ganados, dejando atrás las 95 imposiciones alcanzadas en Wimbledon.



Por si fuera poco, con su clasificación a tercera ronda en el primer Grand Slam del año, gracias a su imposición ante el británico Daniel Evans en tres sets (7-6, 7-6, 6-3), el Expreso Suizo quedó a dos victorias de igualar la mejor marca conseguida por un tenista en uno de los cuatro torneos grandes.



En efecto el estadounidense Jimmy Connors se coloca por arriba de todos a la hora de analizar el número de partidos ganados en uno solo de estos grandes torneos del circuito tenístico. “Jimbo” llegó a los 98 en el Abierto de Estados Unidos. ¿El segundo en esa tabla? Sí, Federer. Con 85 imposiciones, contra las 79 de Andre Agassi, las 73 de Ivan Lendl y las 71 de Pete Sampras.



En Melbourne, donde Federer acumula más triunfos que en ningún otro Grand Slam, la distancia con el resto es muy amplia. Detrás suyo vienen el serbio Novak Djokovic con 62 y luego Rafael Nadal con 57.







Exigente. Para llegar a este lugar de los 96 triunfos el suizo tuvo que sudar la gota gorda, porque el combativo Evans, 189 del mundo, lo complicó bastante en las dos primeras mangas, que se decidieron en el tie break.



El vigente campeón se metió en la tercera ronda del Abierto de Australia después de haber jugado dos horas y 35 minutos contra el británico.



Aunque jugó con la temperatura ideal en el Rod Laver Arena, por debajo de los 25º C, el hexacampeón de Australia, incluyendo las dos últimas coronas de 2017 y 2018, no lo tuvo fácil ante Evans, un tenista que ya había estado bien clasificado hasta que dio positivo por cocaína, sufriendo una sanción.



En la manga inicial no hubo ‘breaks’, ya que el inglés remontó pelota de set sirviendo con 6-5, logrando llegar a un ‘tiebreak’ que malogró con dos fáciles voleas falladas para 5-3 Federer, que ya no lo perdonó.



Federer pareció tomar ventaja definitiva en la segunda manga, pero Evans logró recuperar la rotura en contra, frenar la embestida del de Basilea, que entregó su saque con 5-4. Aunque el ‘tiebreak’ volvió a ser cómodo dominio del helvético, que sentenció sin más en la tercera manga.



Ahora, duelo frente al estadounidense Taylor Fritz, 21 años y 50º ATP. Eliminó al veterano francés Gael Monfils, 32 años y 33º tenista mundial, por 6-3, 6-7 (8), 7-6 (6), 7-6 (5).





Nadal avanza. Rafael Nadal, en tanto, consiguió avanzar con absoluta facilidad a la tercera ronda del Abierto de Australia.



Después de cuatro meses sin competir, Nadal regresó con fuerza y afronta con optimismo el amable trazado que le planteó el sorteo del torneo.



El español no le permitió hacer nada al australiano Matthew Ebden, a quien venció en una hora y 56 minutos por 6-3, 6-2 y 6-2.



El número 48 del ranking ATP fue demolido a raquetazos por Nadal, quien siempre tuvo controlado el juego aunque hubo algo de suspenso en el primer set.



El español logró su segunda victoria en el Abierto de Australia y se impulsó, con un tenis convincente, rápido y sin fisuras, a la tercera ronda.



Allí el manacorí enfrentará a otro tenista australiano, Álex de Miñaur, quien venció con dificultades al jugador suizo nacido en Finlandia, Henri Laksoonen (6-4, 6-2, 6-7, (7), 4-6 y 6-3).