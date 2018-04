“Trato de aprovechar y disfrutar”

El 8 de marzo de 2015, Pablo Cuevas jugó por última vez por Copa Davis en Montevideo. Hoy, tres años y un mes después lo volverá a hacer en las semifinales del Grupo II Americano.

Luego de haber sido clave en la llave ante El Salvador en febrero, la raqueta número uruguaya llega tras un parate debido a unas molestias en una de sus rodillas:

“Fue una decisión inteligente haberme bajado de Miami. Es difícil saltearse un Masters 1.000 pero me vino muy bien porque venía con algunas molestias y después de ese descanso de casi 10 días empecé a entrenar sin molestias ni problemas, así que por ese lado llegó muy bien a esta serie y también a todos los compromisos que se vienen después en la gira sobre polvo de ladrillo, de las más importantes del año para mí porque arranca con Montecarlo y termina nada menos que con Roland Garros con varios torneos importantes en el medio”, le contó Pablo Cuevas a Ovación.

La experiencia Los años en el circuito profesional “Cuando sos más chico te crees inmortal y si te perdés un torneo es la vida. Con los años vas adurando y ahora perderte un torneo hace que en la gira siguiente juegues más partidos. Cuesta darse cuenta y entender, pero de a poco lo fui asimilando bien y hoy puedo decir que fue una decisión inteligente no ir a Miami".

El Carrasco Lawn Tennis será testigo nuevamente de la presencia de Pablo Cuevas (41 del mundo) en Uruguay y la serie se pondrá en marcha hoy a la hora 11:00 con el encuentro entre el salteño y el venezolano David Souto, número 870 del ranking mundial.

A continuación saldrá a escena Martín Cuevas, quien con su ranking histórico tras alcanzar el puesto 284 se medirá ante Ricardo Rodríguez, 834 de la clasificación.

Y respecto a su hermano y al equipo, Pablo Cuevas explicó que “el objetivo que tengo es poder alcanzar un día el Grupo Mundial de la Davis, pero solo no lo puedo lograr. El equipo es fundamental y me ilusiona que ‘Bebu’ tuvo un muy buen cierre de 2017 y comenzó notable el 2018. Tiene mucho para mejorar y estamos todos ilusionados porque además hay muy buena onda con todo el equipo, los entrenadores y colaboradores”.

Venezuela, que no llega en su mejor momento, será el rival celeste pero Pablo Cuevas avisó que “muchas veces podés ser favorito y terminar perdiendo. Pasa en el tenis y en cualquier otro deporte. Por un lado, trato de aprovechar y disfrutar mucho cada vez que me toca jugar en Uruguay y por otro, nosotros no tenemos que quitarnos esa responsabilidad, pero no podemos distraernos para enfocarnos en concretar las victorias para quedarnos con la serie”.

Pablo Cuevas en el sorteo de partido de la Copa Davis. Foto: Francisco Flores.