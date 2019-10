“Toto” Llanes y Franco Roncadelli, los dos adolescentes del Uruguay Open

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El tenis uruguayo contará con cuatro representantes en el Uruguay Open que comenzará el próximo lunes 4 de noviembre. Junto a los hermanos Cuevas estarán dos jóvenes que recibieron wild card: Francisco Llanes y Franco Roncadelli.

Se trata de dos de los tenistas que estuvieron en la selección uruguaya en la pasada clasificación de la Copa Davis a los Qualifiers 2020, integrando el equipo capitaneado por Enrique “Bebe” Pérez Cassarino.

Ambos llegan con rodaje. Llanes, de 17 años, tras dos ITF Grado 2: en Uruguay Bowl alcanzó semifinales en dobles (junto a Juan Martín Fumeaux); en Neuquén, cuartos de final en individuales y dobles. Un total de 10 partidos en dos semanas. Roncadelli, de 19, suma cinco juegos en dos semanas con los Future M-15 de San Pablo y Junín; en el primero hizo cuartos de final en dobles con el brasileño Pedro Boscardin Dias.

Uruguay Open: cabezas de serie, uruguayos, fechas, entradas y premios By Emiliano Esteves MIRA TAMBIÉN Uruguay Open: cabezas de serie, uruguayos, fechas, entradas y premios

Antes incluso Franco estuvo en Santiago de Chile, pero —a diferencia de “Toto”— antes que estallaran los reclamos sociales. “Estoy en Montevideo cuando en realidad tendría que estar jugando en Chile”, comentó Llanes, que jugará por segunda vez el torneo.

"Toto" Llanes. Foto: Marcelo Bonjour

Ambos agradecieron a Diego Pérez, director del Uruguay Open, por la invitación para “estar con jugadores de este nivel, que sabemos que es lo mejor del mundo”, agregó.

Para Roncadelli será su primera vez en el cuadro principal de un Challenger siendo, en el caso del Uruguay Open, el 17° uruguayo en debutar en una lista que la inicia Marcelo Fillipini en 1998. “Es una oportunidad única de estar en el club donde entreno, donde están mis familiares y mis amigos”, destacó y acotó: “Espero aprovecharla y disfrutar”.

Llanes sabe lo que es jugarlo. El año pasado debutó contra el boliviano Hugo Dellien, quien para 2019 llega como uno de los seis top 100. “El año pasado se llenó bastante de gente, me hizo poner bastante nervioso al principio. Pero me acostumbré rápido. La gente estaba como loca. Estuve 3-1 arriba en el primer set y con toda la gente apoyándote es hermoso. Me desgastó mucho y en el cierre no aguantaba más casi de tanta adrenalina. Es hermoso sentir todo eso”, contó “Toto”.

Franco Roncadelli. Foto: Marcelo Bonjour

Ambos también representaron a Uruguay en los pasados Juegos Panamericanos de Lima 2019, donde sumaron experiencia que seguirán acumulando en este Challenger.

“El nivel es altísimo para nosotros los juniors. La idea es disfrutar. Si toca un top 100, bienvenido sea. Se puede luchar contra cualquiera por el nivel lo tenemos. No es cuestión de esperar a que toque uno flojo; hay cero presión, es para disfrutar”, aseveró Llanes.

Además, al igual que les sucedió durante la actividad de Copa Davis (no jugaron), cada entrenamiento es enriquecedor. Por ello además de entrenar como hacen siempre con “Bebe” Pérez y su equipo, esperan tener la chance de pelotear con algunos de los tenistas de nivel mundial que vienen. “Vamos a estar a disposición”, dijo Roncadelli.



Luego, Llanes espera poder jugar en Bolivia, México y Estados Unidos; Roncadelli en Salto, Punta del Este y República Dominicana.



Pablo Cuevas viene de jugar Paris Bercy



Pablo Cuevas jugó su último partido en el Masters 1.000 de Paris Bercy ayer y regresa a Uruguay para disputar el Challenger.

El principal tenista uruguayo cayó en la segunda ronda del torneo de dobles junto al croata Marin Cilic, que había terminado su partido de singles de dos horas de duración apenas dos horas antes (cayó por un doble 7-6 contra el suizo Stan Wawrinka). La dupla uruguaya-croata fue vencida 7-6 y 6-1 por los alemanes Kevin Krawietz y Andreas Mies, que en el ranking que dobles actual están 11 y 17, respectivamente.

Durante el primer set, Cuevas y Cilic jugaron a la par y salvaron dos chances de quiebre, pero en el segundo cayeron en media hora cuando el agotamiento del croata ya se sentía. Ambos venían de superar el día anterior a la dupla del australiano Alex De Miñaur y el estadounidense Taylor Fritz, mientras que Cuevas había caído el lunes en el cuadro de singles contra el chileno Cristian Garín. En el Uruguay Open es el principal favorito.

DISTINCIón "Bebe" Pérez premiado por la ITF El capitán del equipo uruguayo, Enrique Pérez Cassarino recibió un premio de la Federación Internacional de Tenis (ITF) por su trabajo durante más de 16 años en la selección (1996-2001 y 2010 a ahora).



“Siempre un reconocimiento es como un mimo, uno no trabaja pensando en estas cosas, pero lo tomo como un reconocimiento de mis jugadores, de mi equipo, por estar todavía actualizado, por poder formar un buen ambiente de competencia y un buen grupo”, comentó Enrique Bebe Pérez a la Asociación Uruguaya.