“No fue el tobillo, ella jugó increíble”

La tenista estadounidense Serena Williams (16 del mundo por el ranking WTA) aseguró ayer luego de su eliminación que la razón por la que perdió ante la checa Karolina Pliskova (7°), en los cuartos de final del Abierto de Australia por 6-4, 4-6, 7-5, fue que su rival jugó “el mejor tenis de siempre” y restó importancia a la torcedura de tobillo sufrida antes de encadenar seis juegos seguidos en contra.



“Ella jugó increíble cuando yo dispuse de pelotas de partido. Simplemente ella jugó muy bien en esa situación. Mi tobillo parece ser que está bien”, explicó la tenista de Saginaw, quien se despidió de Melbourne tras desperdiciar un 5-1 favorable en el set definitivo, en el cual tuvo cuatro oportunidades de match point.

La hermana menor de las Williams (37 años) admitió que obviamente cometió algunos fallos durante ese tramo del partido, pero afirmó que no tiene la sensación de haber hecho nada especialmente mal.



“Yo continué siendo agresiva pero es que ella estaba literalmente jugando muchas bolas en las líneas. Hice lo que pude en esos puntos y no tengo la sensación de haberme estancado un poco en esa etapa del partido”, dijo Serena, quien no pudo igualar a Margaret Court como tenista con más títulos del Grand Slam con 24 entre 1060 y 1973.

La tenista también desveló que después de volver la temporada pasada, tras una baja maternal de prácticamente un año, se sintió en algunas ocasiones frustrada por sus resultados.



“Mi actitud ahora es de esperar ganar, pero teniendo en cuenta que he estado diez meses sin competir. Prefiero seguir esa línea de pensamiento y saber que las victorias sucederán antes que si me digo una excusa a mí misma”, concluyó Serena, que cuenta con siete títulos en el Abierto de Australia.



Por su parte, Pliskova confesó: “He tenido muchas remontadas pero siempre han sido tras ir un set por debajo o simplemente un ‘break’, no algo así”.