Thiem eliminó a Nadal en la semifinal del Abierto de Barcelona

El austriaco Dominic Thiem eliminó este sábado al español Rafael Nadal en las semifinales del Abierto de Barcelona por un doble 6-4. De esta forma, se enfrentará en la final ruso Daniil Medvédev, que derrotó al japonés Kei Nishikori en al otra llave.

Nadal ya fue eliminado en las semifinales del Masters 1000 de Montecarlo la semana pasada y será sucedido en el trono de Barcelona por el austriaco o el ruso.



Tras la caída, Nadal dijo que "esta derrota es de las que pueden ayudar".



"He perdido contra un rival de máximo nivel en esta superficie. He estado competitivo hasta el final y creo que me ha faltado jugar más partidos así para tener hoy una opción clara de victoria. He sentado una base importante para poder aspirar a lo que viene", afirmó el español.



Thiem, en tanto, consideró que "ganar a Nadal no es algo que pase cada día" y que para derrotar al balear es necesario "jugar genial y ser muy ofensivo".