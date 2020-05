El tenis uruguayo ya tiene su protocolo aprobado y volverá a la actividad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de la conferencia de prensa que ofreció Sebastián Bauzá el viernes en la que expresó que “se podrán volver a practicar los deportes al aire libre”, la Asociación Uruguaya de Tenis publicó un protocolo de medidas a llevar a cabo.

Es que la intención es poder regresar a la actividad de manera paulatina ya que se trata del tenis, un deporte que no exige contacto a la hora de jugarlo de manera individual, es decir con partidos de singles y no de dobles, algo que no se hará por el momento ya que ahí si habría un mayo riesgo de contagio de coronavirus.

En tal sentido, la AUT dio a conocer una serie de medidas a tomar que incluyen en primer lugar clases, prácticas y entrenamientos en forma individual y que los clubes mantengan una monitorización permanente de la actividad deportiva con vistas a corregir cualquier aspecto que ponga en riesgo la salud de los asociados y la comunidad, haciendo cumplir las normas básicas de protección sanitaria recomendad por las autoridades.

Protocolo para la vuelta al tenis! pic.twitter.com/7otZiU8T92 — Asociación Uruguaya de Tenis (@AUT_oficial) May 16, 2020

Además, en esta primera etapa, los vestuarios y las sedes sociales de los clubes permanecerán cerrados y los jugadores deberán llegar y retirarse próximo a la hora de inicio y finalización, recordando que solo habrá prácticas individuales.

Solo se permitirá el ingreso como máximo de dos jugadores por cancha en cada club manteniendo la recomendación del distanciamiento social en todo momento.

Después de los anuncios de la Secretaría Nacional del Deporte y de la AUT, varios clubes pondrán en marcha estas medidas a partir de este martes 19 de mayo para comenzar a retomar las actividades de a poco, respetando el protocolo y las recomendaciones sanitarias de las autoridades nacionales.



A nivel internacional hay que seguir esperando

La Confederación Sudamericana de Tenis (COSAT) publicó un comunicado que expresa que se adhiere a las medidas adoptadas por la Federación Internacional de Tenis (ITF).

El máximo organismo de este deporte a nivel mundial manifestó que el nuevo plazo de suspensión de las competencias es hasta el próximo 31 de julio por lo que todas las competencias que estaban previstas para disputarse entre el 13 de julio (fecha límite de la suspensión en primera instancia) y el 31 de ese mes, quedan suspendidas.