El tenis tendrá el regreso del circuito ATP el 14 de agosto en Washington

El circuito ATP regresará el próximo viernes 14 de agosto con el torneo ATP 500 de Washington, seguido por el Masters 1.000 de Cincinnati, que se disputará en Flushing Meadows, antes del US Open, fijado para jugarse del 31 de agosto al 13 de septiembre.

Así lo ha comunicado la ATP, aunque asegura que este calendario de tenis "está sujeto a cambios y se realizará un seguimiento continuo de las condiciones de salud y seguridad, las políticas de viajes internacionales y la aprobación gubernamental de los eventos deportivos".

El siguiente en la lista será el US Open, además de dos Masters 1.000 sobre polvo de ladrillo, el Mutua Madrid Open y Roma, que tendrán lugar en septiembre antes de Roland Garros (del 27 de septiembre al 11 de octubre), que también contará con una fase previa individual la semana anterior.

La ATP asegura que "todos los eventos se albergarán bajo estrictas pautas relacionadas con la salud y la seguridad, el distanciamiento social, la reducción o ausencia de aficionados en la grada". El organismo dice que sigue trabajando todas las opciones para incorporar torneos ATP 500 y ATP 250 al calendario, si las circunstancias lo permiten".

Después de Roland Garros está prevista una nueva actualización del calendario, que incluiría una posible gira en Asia antes de la gira en pista dura cubierta en Europa culminando con el torneo de final de temporada en las Nitto ATP Finals de Londres.

"Nuestro objetivo ha sido reprogramar la mayoría de torneos posibles y salvar la mayor parte de la temporada posible", dijo el presidente de la ATP Andrea Gaudenzi.

"Ha sido un esfuerzo verdaderamente de colaboración y esperamos añadir más torneos al calendario a medida que evolucione la situación. Me gustaría reconocer los esfuerzos de nuestros torneos para operar en estos tiempos difíciles, así como a nuestros jugadores que competirán en unas condiciones diferentes. En todo momento, garantizar que el regreso del circuito tenga lugar en unas condiciones seguras será primordial", añade Gaudenzi. El circuito ATP Challenger se retomará la semana del 17 de agosto, en paralelo con el ITF World Tennis Tour.

La revisión del calendario incluye el torneo ATP 250 de Kitzbühel, que coincide con la segunda semana del US Open. Los jugadores del Top 10 no podrán competir en Kitzbühel a menos que después hayan jugado -y perdido- en el US Open.

Y tras la comunicación de la noticia por parte de la ATP, el uruguayo Pablo Cuevas no demoró en hacerse eco en las redes y publicó el calendario de los torneos que fueron confirmados a partir del 14 de agosto.

Respecto a los rankings, congelados desde el 16 de marzo de 2020, la ATP señala que a medida que la situación continúe avanzando semanalmente, se tomará una decisión en las próximas semanas con respeto a la forma más apropiada y justa para que el ranking se retome en paralelo a la reanudación del circuito.