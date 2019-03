Struff amarga a un enfermo Zverev en Indian Wells

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Struff, 55º del ranking de la ATP, no dio opción a su compatriota, mermado físicamente por un virus, y al que superó por un contundente 6-3, 6-1 en apenas 70 minutos de juego.



Ahora, el germano de 28 años se enfrentará en octavos de final con el canadiense Milos Raonic (N.13).

"Llevo una semana enfermo. Eso desgraciadamente no ha cambiado. Ahora se trata de recuperarse y prepararme para (el Masters 1000 de) Miami, porque allí siempre se me ha dado bien mientras que aquí siempre he tenido dificultades", dijo Sverev en conferencia de prensa.



El tercero del mundo venía de perder en la final del Abierto Mexicano ante el australiano Nick Kyrgios e Indian Wells se le sigue resistiendo un año más luego de firmar una cuarta ronda en 2016 como su mejor resultado.

Struff y Zverev se habían visto las caras en cuatro ocasiones anteriormente, con cuatro victorias para Zverev.



Sin embargo, todo venía torció para él desde el principio. Struff firmó el 89% de los puntos con su primer servicio y salvó los cuatro break points que tuvo en contra, a la vez que aprovechó cuatro de los nueve de los que dispuso.

Tras dominar la primera manga, todos esperaban en el estadio central del torneo en el desierto californiano que Zverev elevara su nivel en busca de la remontada pero éste, aquejado de un virus, nunca recuperó su nivel y terminó cayendo por un abultado 6-1.