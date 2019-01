Serena Williams va por igualar el récord de 24 grandes

En su última aparición, la final del US Open está todavía en la memoria por la polémica del final, al explotar contra el árbitro portugués Carlos Ramos. Pero Serena Williams intentará no mirar atrás y ahora sí ir a buscar en el Abierto de Australia su histórico 24º triunfo en un Grand Slam que tiene por el momento la australiana Margaret Court desde la década de los años 1970.



En su regreso a las pistas, en una exhibición junto a su hermana Venus a finales de diciembre en Abu Dabi, la organización pidió a los periodistas que no preguntaran por la final del US Open.

“No evito nada, simplemente no tengo tiempo que perder para hablar de eso. Ya he hablado, todo el mundo lo ha hecho durante meses y meses. Lo mejor es pasar a cosas mejores”, señaló.



En Flushing Meadows, Serena dejó pasar por segunda vez en dos meses la ocasión de alcanzar los 24 grandes, ya que en Wimbledon había caído en la final ante la alemana Angelique Kerber, otra de las jugadoras a tener en cuenta en Australia.



En Melbourne, Williams tiene muy buenos recuerdos. En 2017, levantó el trofeo embarazada de ocho semanas, superando a la alemana Steffi Graf como la tenista con más trofeos grandes en la era Open (23 contra 22).