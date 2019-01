El serbio Lajovic será el rival de Pablo Cuevas en primera ronda

Dusan Lajovic, el serbio que nació en Belgrado un 30 de junio de 1990 y que hoy ocupa el lugar 45 en el ranking ATP, será el adversario del uruguayo Pablo Cuevas en primera ronda del Abierto de Australia.

Realizado el sorteo del primer Grand Slam del año, que contó con la presencia de Roger Federer y Caroline Wozniacki, los dos últimos ganadores del torneo, quedó definido que Cuevas tendrá su partido de primera ronda ante un tenista que hasta ahora ganó tres títulos ATP.

"Dutzi", como le apodan, comenzó a jugar tenis a los siete años. Habla serbio y en inglés. Su superficie favorita son las pistas duras y su tiro el revés. Su ídolo en la niñez fue Pete Sampras.

Cabe destacar que, como cada año, Australia incrementará sus premios para repartir entre los tenistas, llegando a la cifra de 62.5 millones de dólares en total. Los ganadores, tanto en hombres como en mujeres, cobrarán más de cuatro millones mientras que los perdedores en primera ronda recibirán 75.000.

los premios La recompensa en metálico

Ganador: US$ 4.100.000

Finalista: US$ 2.050.000

Semifinalista: US$ 920.000

Cuartofinalista: US$ 460.000

Ronda 4: US$ 260.000

Ronda 3: US$ 155.000

Ronda 2: US$ 105.000

Ronda 1: US$ 75.000