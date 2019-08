Roger Federer no quiere saber nada con enfrentar a su rival con D en el US Open

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Roger Federer gradúa su energía y continúa. A sus 38 años cumplidos hace apenas tres semanas está jugando su decimosegundo torneo en el año con su participación en el US Open 2019. Después de mucho tiempo “Su Majestad” volvió a decir presente en los cuatro Grand Slam en un mismo año, algo que no hacía desde 2015.



El pasado lunes, debutó en el cuadro principal del Abierto de Estados Unidos contra un casi desconocido para el público en general como el indio Sumit Nagal, 190 del ranking de la ATP y de 22 años, que quien haya mirado rápidamente la planificación o el marcador sin prestar demasiada atención pudo haber confundido por la similitud del apellido con Rafa Nadal.

No la tuvo fácil el suizo, que comenzó perdiendo el primer set por 4-6, para terminar acomodándose en los tres siguientes para cerrar el encuentro con un 6-1, 6-2 y 6-4 jugando durante dos horas y 32’. Más dificultad de la esperada para el campeón del torneo en cinco ocasiones (y seguidas): 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.

De todas formas, luego del juego Federer y ya aliviado, no tuvo problemas en bromear con el reportero, quien jugó con la similitud entre el nombre del rival de turno y Nadal y le consultó por si le gustaría un posible cruce con el español. “No”, contestó con seguridad el suizo, agregando: “Pero quizá para ustedes sería maravilloso”.



De todas formas, los tenistas que actualmente ocupan la segunda y la tercera posición de la clasificación mundial no se podrían enfrentar antes de la final. Sí Federer podría verse con Novak Djokovic, quien está del mismo lado de la llave, pero no hasta semifinales.

Con la victoria del lunes Federer aseguró una nueva presencia en el Torneo de Maestros de Londres, donde los ocho principales tenistas del mundo se enfrentan a fin de año.



El suizo es el tercero en obtener la clasificación para la edición de este año, luego de las conseguidas por Novak Djokovic y Rafael Nadal.



Para Roger, será la ocasión número 17 en el ATP Finals, al cual desde su primera clasificación en 2002 solo se ausentó en la edición de 2016.

La defensora del título Naomi Osaka comenzó ayer su lucha por conseguir algo que nadie logra desde Serena Williams en 2014: repetir el título.



La japonesa había ganado el Grand Slam estadounidense precisamente contra la menor de las Williams en 2018 en cifras de 6-2, 6-4, luego de una polémica final con duras protestas de parte de la norteamericana. Ahora Osaka irá por quedarse con la corona por segundo año, como lo hizo Serena en 2014 por última vez luego de haber sido campeona en 2013 e incluso en 2012.



La actual número uno del mundo venció 6-4, 6-7 y 6-2 a la rusa Anna Blinkova en un partido con una duración de dos horas y media.

SEGUNDA RONDA Pablo Cuevas vs. Kamil Majchrzak.

El tenista uruguayo volverá a salir a escena en Flushing Meadows, luego de debutar ganando este lunes, cuando hoy enfrente al polaco Kamil Majchrzak, de 23 años y número 94 del ranking ATP, quien venció en primera ronda al chileno Nicolás Jarry por 6-7 (1), 7-6 (5), 7-6 (6), 1-6 y 6-4 en tres horas y 43 minutos.



El partido de esta jornada será en el tercer turno, en la cancha 11. Si Pablo Cuevas gana se cruzará con el bulgaro Grigor Dimitrov (78 del mundo) o el croata Borna Coric (12, uno de los cabeza de serie).



PROMESA "Coco" Gauff es la excepción del US Open



Desde su aparición en Wimbledon, la joven tenista estadounidense Cori Gauff no ha parado de sobresalir en torneos de alto nivel pese a sus cortos 15 años de edad.

La victoria sobre Venus Williams en el césped de Londres la catapultó en el mundo tenis. Ahora todos quieren contar con ella en cada torneo. El US Open no fue la excepción a la regla, aunque sí el torneo se tuvo que hacer un permitido para invitar a “Coco”, como prefiere ser llamada.

Es que la tenista que cumplirá 16 años recién el 13 de marzo del año próximo recibió una de las Wild Card (carta de invitación) del Grand Slam, pero de las tres permitidas por año la estadounidense ya había cumplido el cupo. Había sido invitada ya al Premier de Miami y los Grand Slam de Roland Garros y Wimbledon, pero el Abierto de Estados Unidos de todas formas invitó a su compatriota agarrándose de las reglas propias de los majors.

Ayer en su debut superó a la también joven (18 años) rusa Anastasia Potapova en cifras de 3-6, 6-2 y 6-4.

UMPIRE Damian Steiner, el argentino de la final de Wimbledon, fue despedido por la ATP



El umpire argentino Damian Steiner, de extensa trayectoria en grandes torneos de tenis, fue despedido de forma sorpresiva el lunes por la ATP. La explicación dada por la Asociación de Tenistas Profesionales fue por “dar entrevistas sin autorización”, según lo informado por el diario The New York Times.

Steiner, que había estado en febrero en el Punta Open de Uruguay, venía justamente de dirigir uno de los partidos más importantes de su trayectoria al impartir justicia en la final de Wimbledon 2019 entre Novak Djokovic y Roger Federer.

Uno de los defensores del argentino luego de la noticia fue el estadounidense John Isner, que escribió: “No sé la historia completa acá, pero esto parece absurdo. Steiner es un umpire fantástico, muy querido por todos los jugadores”.