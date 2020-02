Roger Federer se operó la rodilla y recién volverá para jugar en Wimbledon

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Roger Federer no jugará Roland Garros. El suizo se sometió una operación en su rodilla derecha que le impedirá regresar a las canchas por los próximos tres meses. Debido a ello tampoco jugará los Masters 1.000 de Indian Wells y Miami, pero regresará para competir en Wimbledon.

El propio suizo informó a través de un comunicado en sus redes sociales la situación en la que se encuentra y el momento exacto de su retorno: "Mi rodilla derecha me ha estado molestando un tiempo. Esperaba regresar, pero después de un reconocimiento y de discutirlo con mi equipo, decidí someterme a una operación artroscópica en Suiza. Tras las operación, los médicos han confirmado que era lo correcto y confían en una completa recuperación. En consecuencia, desafortunadamente no podré jugar en Dubai, Indian Wells, Bogotá, Miami y Roland Garros. Estoy muy agradecido por todo su apoyo. No puedo esperar para volver a jugar de nuevo. ¡Nos vemos en el césped!".

Nadie estaba al tanto de este problema reciente en su rodilla, distinta a la que se operó en 2016 debido a la rotura de su menisco ya que en aquella ocasión fue la izquierda por lo que este es un problema distinto. Este inconveniente para el helvético le llega a pocos meses de cumplir los 39 años y lo hará caer del Top 6 de la clasificación mundial.