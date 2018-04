Rafa Nadal sigue consiguiendo récords

El debut de Rafael Nadal en el Conde de Godó, donde inició este miércoles la defensa del título que consiguió en 10 ocasiones, no fue tan fácil como todo el mundo se imaginaba. Ganó sobre el español Roberto Carballés Baena y sin ceder sets, pero el número 77 del ranking ATP le robó ocho juegos. La victoria y el pasaje a los octavos de final fue por un doble 6-4 en una hora y 52 minutos.

"Estoy contento porque he ganado. He jugado peor de lo que venía jugando. No hace falta mirar detenidamente el partido para saber que no he jugado como lo había hecho anteriormente", reconoció el balear, que venía de exhibirse en Montecarlo.

Qué poquito duró: Novak Djokovic eliminado en su debut By Edward Piñón Qué poquito duró: Novak Djokovic eliminado en su debut MIRA TAMBIÉN Qué poquito duró: Novak Djokovic eliminado en su debut

Lo más trascendente para Rafa (número 1 del mundo y quien defiende los 500 puntos logrados el año pasado en Barcelona) es que en el camino a la victoria consiguió un nuevo récord: el de sets consecutivos ganados sobre polvo de ladrillo.

Ante Carballés logró dos que, sumados a los que consiguió desde que el año pasado cayó en Roma ante Dominic Thiem, alcanzan la cifra de 38, superando los 36 de Illie Nastase en 1973, cifra que ningún tenista había logrado en la Era Open.