A Rafa Nadal no le gusta la "nueva normalidad"

"Me imagino las pistas y los estadios llenos, que es como me gusta verlos. Hay que ser pacientes y encontrar la medicina, pero yo no creo en eso de buscar una ‘nueva normalidad’. La nueva normalidad será la que nosotros aceptemos", dijo Rafael Nadal quien sigue recluido en Mallorca, alternando el tiempo entre su casa y su academia donde entrena, a la espera de reanudar las competencias.

"A me gusta ver gente, abrazarme con la gente, compartir con la gente… y tenemos que buscar esto otra vez. No podemos conformarnos solo con cumplir eternamente medidas de distanciamiento”, insistió el tenista número 2 del mundo en una entrevista con El País Semanal.

Nadal pidió que la clase política española estuviera a la altura: “Estamos en un momento tan sensible que todo se politiza. ¡A mí qué más me da quien lo hace! Me da igual, pero que nos saquen de esta y que tengamos el menor número de muertes posible y el menor impacto económico posible”.

“Los que toman decisiones, desgraciadamente, siempre lo hacen pensando que hay nuevas elecciones”, dijo y exigió “responsabilidad para intentar ayudar a que el deporte prevalezca de la mejor manera posible”.

Nadal integra el Consejo de Jugadores y explicó que "han creado un fondo para que los cien mejores jugadores del mundo aporten una cantidad de dinero para poder ayudar al resto de jugadores y a muchos trabajadores de la ATP”.