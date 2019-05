Rafa Nadal le ganó a Tsitsipas y se metió en la final del Masters de Roma

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Rafael Nadal se clasificó para su primera final de la temporada en tierra batida al vencer al griego Stefanos Tsitsipas, por 6-3, 6-4, en semifinales del torneo Masters 1000 de Roma.

Tsitsipas había derrotado al español la semana pasada en semifinales del Torneo de Madrid, por lo que el español se tomó la revancha.



En la final, Nadal, que ha ganado ocho veces en Roma, se medirá al vencedor de la otra semifinal, que opondrá este sábado al número uno mundial Novak Djokovic y al argentino Diego Schwartzman.



"Estoy feliz de estar en la final, claro. Pero no hubiera sido un drama perder en semifinales", dijo Nadal.



Un drama, no, pero fue una pequeña sorpresa verlo caer en semifinales de forma consecutiva en Montecarlo, Barcelona y Madrid, donde había sido precisamente Tsitsipas quien lo derrotó.



En España, el joven griego (séptimo jugador mundial) se impuso por 6-4, 2-6, 6-3, pero en el Foro Itálico no se enfrentó al mismo Nadal.

El español se mostró feliz por haber reencontrado sus sensaciones.

"Ganar en dos sets (contra Tsitsipas), es un resultado muy positivo. Pero lo más importante, es el sentimiento de jugar mejor cada semana y cada día. Eso es lo que cuenta para mí", dijo.



"Creo que tengo todavía margen de progresión. Y que voy en la buena dirección para lograrlo", añadió.



A una semana del comienzo de Roland Garros, la máquina Nadal tal vez ha podido por fin ponerse en marcha.