Rafa se bajó de Cincinnati

El número uno del mundo, Rafael Nadal, anunció su retiro del Masters de Cincinnati buscando llegar en las mejores condiciones al Abierto de Estados Unidos, donde defiende el título.

El tenista español de 32 años superó el domingo al joven griego Stefanos Tsitsipas en la final del Masters de Toronto para lograr el título 80 de su carrera.

"Lamento anunciar que no voy a jugar en Cincinnati este año", escribió Nadal en Twitter a última hora del domingo. "No hay otra razón que el cuidado de mi cuerpo e intentar mantenerme tan saludable como me siento en este momento".

El retiro de Nadal deja al número dos del mundo Roger Federer, que decidió no jugar en Toronto, como el máximo preclasificado en Cincinnati. El Abierto de Estados Unidos comienza el 27 de agosto en Nueva York.

Ranking

Nadal amplió su ventaja al frente del ranking ATP tras su victoria en Toronto, mientras que el argentino Juan Martín Del Potro alcanzó por primera vez el top 3 de la clasificación mundial publicada este lunes.

1. Rafael Nadal (ESP) 10.220 pts

2. Roger Federer (SUI) 6.480

3. Juan Martín Del Potro (ARG) 5.410 (+1)

4. Alexander Zverev (ALE) 4.845 (-1)

5. Grigor Dimitrov (BUL) 4.700

6. Kevin Anderson (SUD) 4.535

7. Marin Cilic (CRO) 4.085

8. Dominic Thiem (AUT) 3.665

9. John Isner (USA) 3.570

10. Novak Djokovic (SRB) 3.445

Pablo Cuevas se ubica en el puesto 69, con 815 puntos, por lo que subió tres puestos.