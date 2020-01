El Punta Open ya tiene dos campeones confirmados para la tercera edición

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Faltan tres semanas para el inicio del Punta Open 2020, que ya tiene confirmadas importantes presencias de jugadores.



La tercera edición del Challenger de Punta del Este se disputará entre el 27 de enero y el 2 de febrero en las canchas del Cantegril Country Club. El Challenger categoría 80, que se disputa sobre polvo de ladrillo, cuenta con un monto total en premios de 54.160 dólares.

Uno de los tenistas en asegurar su lugar es el actual campeón, el brasileño Thiago Monteiro, que ganó en 2019 al argentino Facundo Argüello y relegó al argentino Guido Andreozzi, ganador de 2018.



Monteiro, de 25 años, es el actual número 87 del ranking ATP y luego de haber ganado hace un año su segundo título Challenger se quedó en el 2019 con dos trofeos más.

Una de las grandes presencias que tendrá el Punta Open será el español Tommy Robredo, el otro confirmado. Ganador de 12 títulos ATP en su carrera, con tres Copa Davis ganadas (2004, 2008 y 2009). El exnúmero 5 del mundo, de 37 años, es actual 199 del ranking mundial.

Sin embargo, la clasificación no es algo que afecte al nacido en Cataluña. “Si me obsesionara el ranking no seguiría jugando. Ahora mismo me veo aquí, siendo el 200 del listado internacional y no me gusta nada, obviamente, pero tengo ganas de jugar y ver si soy capaz de darle la vuelta. Necesito engatillar dos buenas semanas, recuperar la confianza”, comentó al portal español Punto de Break.

En sus 20 años de carrera jugó 890 partidos en torneos ATP, entre los que ganó 533 y perdió 357, y estuvo en la elite del tenis entre los 30 primeros del ranking durante 11 temporadas, en varias de ellas dentro del top 10. Será un punto alto del próximo Punta Open.