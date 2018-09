Del Potro y otro triunfo para seguir en carrera

Frente a un rival mucho más exigente que los que tuvo en sus dos primeros partidos en el US Open , Juan Martín del Potro respondió con una actuación de mayor nivel. El número 3 del mundo dejó atrás el escollo que significaba Fernando Verdasco , al que superó con parciales de 7-5. 7-6 (8-6) y 6-3, y avanzó a los octavos de final del último Grand Slam de la temporada, donde se medirá el domingo -en horario por confirmar- con el croata Borna Coric, 20° del ranking.

Casi al pie de la cancha, pocos minutos después de su gran actuación en el imponente Arthur Ashe, Del Potro analizó: "Verdasco jugó muy bien, me puso súper difícil el partido, pero también era lo que esperaba. Era un poco lo que había anticipado, al ser zurdo él, me encontraba fácil mi revés, y me hizo correr bastante. Pero yo sabía también que en algunos momentos clave era difícil que mantuviera su nivel, y así fue, porque erró donde no tenía que errar, y yo estuve concentrado para aprovechar eso. Así pude terminar de ganar en tres sets, pero muy peleados".

La exigencia que le planteó Verdasco sobre el revés significó un nuevo examen para la muñeca izquierda de Del Potro, que al respecto explicó: "Creo que pegué bastante bien. Además de pegar mucho de revés, si bien a veces me encontraba a la defensiva, también trataba de pegarle siempre, y creo que es el camino que tengo que agarrar para retomar la confianza que tenía en ese golpe, la confianza que había tenido en Roland Garros, en Wimbledon, y después la había perdido un poquito, pero terminé bien y eso me sirve para el siguiente partido".

Sobre el duelo contra Borna Coric, el tandilense analizó: "Va a ser difícil. El partido, cuanto más largo sea, le va a favorecer a él. Es muy sólido, por ahí no tiene un gran tiro, pero son todos muy buenos y es difícil encontrarle el hueco, viene jugando muy bien y le ganó fácil a alguien que venía con confianza (Daniil Medvedev), así que trataré de recuperarme y hacer lo mío. Sé que si juego un poco mejor, voy a hacer un buen partido": El del domingo será el primer duelo entre Del Potro y el joven croata.

El número 3 del mundo también aceptó una comparación entre su momento actual y la versión de hace doce meses: "Tengo un año más, ya casi 30, pero estoy bien. La verdad es que el año pasado fue un torneo espectacular, estuvo el partido con Thiem que fue histórico, con Federer jugué muy bien, y después terminé el año en gran nivel, ese torneo fue un poco el trampolín a un buen fin de temporada. Ahora vengo regular, estar en cuarta rueda de otro Grand Slam es importante para mí, y me siento bien. Si el físico me sigue acompañando, ojalá pueda seguir de esta manera".