Del Potro: "Es triste volver a pasar por esto"

Después de la amargura por otro mal trago físico, el anuncio: Juan Martín del Potro confirmó que le practicarán una cirugía por su nueva fractura en la rótula derecha, una lesión más de su larga cronología, que lo dejará inactivo para lo que resta del año. Al tenista no le queda alternativa: entrará al quirófano este sábado y la intervención se hará en Barcelona, tal como relató en su cuenta de Instagram:

"Hola a todos, quería contarles que, como seguro ya saben, me fracturé de nuevo la rodilla derecha y, después de haber hecho estudios y de hablar con los médicos, me aconsejaron que la cirugía era el mejor tratamiento. Obviamente que les pregunté cuál era la mejor opción pensando en mi salud y en mi rodilla y no en el tenis, y me contestaron, sin dudas, que la operación era la opción correcta, así que lo voy a hacer mañana en Barcelona. Como se imaginarán es un momento duro, es triste para mí volver a pasar por esto, no me lo esperaba ni un poco".

La fractura se produjo anteayer en el debut del ATP 500 de Queen's, en la victoria sobre Denis Shapovalov. En el octavo game del segundo parcial, el argentino avanzó hacia la red para devolver un tiro del canadiense, se resbaló, la pierna derecha se le flexionó más de la cuenta, la rodilla se le exigió y, luego del partido, se le inflamó mucho la zona.