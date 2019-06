Del Potro: “No sé si fue mi último partido”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Juan Martín del Potro sufrió el pasado miércoles durante la disputa del ATP 500 de Queen’s contra Denis Shapovalov una grave lesión, una más en su carrera, la cual lo dejará sin competencia por lo que resta del año. Se trata de una fractura de la rótula derecha, por lo que deberá ser intervenido quirúrgicamente hoy en Barcelona, así como explicó él mismo.

“Después de haber hecho estudios y hablar con los médicos, me aconsejaron que la cirugía era el mejor tratamiento. Les pregunté cuál era la mejor opción pensando en mi salud y en mi rodilla y no en el tenis y me contestaron, sin dudas, que la operación era la opción correcta. Es un momento duro, es triste para mí volver a pasar por esto, no me lo esperaba ni un poco”, compartió el argentino de 30 años, número 12 del mundo.

“No sé qué pueda pasar más adelante. Espero recuperarme bien y volver a tener salud en la rodilla. Si el del otro día fue mi último partido en el tenis, no lo sé. Sabré para qué estoy más adelante”, añadió el poseedor de 12 títulos ATP, incluido el US Open 2009, Indian Wells 2018 y la Copa Davis en 2016.

Será la quinta operación de Del Potro, que había evitado operarse la rodilla cuando en octubre del año pasado se lesionó en Shanghai. Hizo un tratamiento, apareció en Delray Beach (febrero) y paró de nuevo hasta mayo. Jugó Roma y Roland Garros, pero en el debut sobre césped se resintió.