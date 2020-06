Del Potro y el increíble pedido en Wimbledon para poder ver a Boca Juniors

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El amor de Juan Martín del Potro por Boca Juniors no es novedad y en innumerables ocasiones el tenista lo ha dejado bien en claro.

Pero en época de pandemia de coronavirus y cuarentena en Argentina, el deportista, invitado en ESPN FC Show, contó una situación especial que le tocó vivir en medio de una definición de Copa Libertadores que tenía al equipo xeneize como protagonista.

“Lo más loco, que me salió un poco, caro fue que me tuve que pelear con casi toda la organización de Wimbledon porque Boca jugaba semifinales de la copa y por la diferencia de hora era a las 22:00 de Brasil y como las 4-5 de la mañana de Londres…”, comenzó relatando “Delpo”.

“Ahí fui y le dije a la organización para que no me pusieran a las 11:00 de la mañana, que me hicieran jugar un poco más tarde para que yo pudiera ver el partido. Yo fui convencido de que esa gente también iba a levantarse a ver a Boca también. Le pedí para jugar en el segundo turno o tercero. Cuestión que le dije que me cambiara de cancha pero necesitaba jugar un poco más tarde pero los ingleses son bien estrictos”, contó.

Lo cierto es que no hubo caso y Del Potro, enojo de su entrenador mediante, se levantó a ver el partido de Boca, jugó a las 11:00 de la mañana y el partido contra el japonés Go Soeda comenzó complicado, pero lo sacó adelante.

Otra de las anécdotas que contó el argentino fue la relación con Martín Palermo. El “Titán” es el ídolo de “Delpo” y el tenista recordó cómo fue que se conocieron mientras el delantero se recuperaba de una lesión: “Cayó de muletas al club para conocerme y yo paré de entrenar. Nos quedamos hablando como cuatro horas y ahí nos hicimos amigos. Es algo increíble”.