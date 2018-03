Del Potro festejó en Acapulco

Juan Martín del Potro conquistó el sábado el Abierto Mexicano por primera vez al derrotar al sudafricano Kevin Anderson en dos sets corridos por 6-4 y 6-4.



“Siempre se necesita un poco de suerte y creo que la suerte me acompañó durante todo el torneo”, dijo Del Potro, número nueve del mundo y sexto cabeza de serie del torneo tras proclamarse campeón sobre canchas de superficie dura en Acapulco.



“Ganar acá después de varias veces que vine a jugar es muy especial, este trofeo es muy requerido en el tour, así que lo voy a guardar en un lugar muy especial y con mucho amor”, agregó Del Potro tras recibir su trofeo.



En el último juego del segundo set, Del Potro dominó a Anderson con potentes servicios que el sudafricano no pudo devolver, misma fórmula que le valió para ganar el último punto a la llamada “Torre de Tandil”.



Del Potro ganó 500 puntos para el ranking de la ATP y 354,130 dólares.



“Desde el comienzo hasta el final ha sido una semana fantástica porque me hicieron sentir que no estoy lejos de Argentina ni de mi casa”, apuntó Del Potro.



En el cuadro de mujeres, la ucraniana Lesia Tsurenko, número 40 en el ranking de la WTA, se coronó por segunda vez consecutiva tras vencer a la suiza Stefanie Voegele por 5-7, 7-6(2) y 6-2.

Brasil - Ganó Fognini

El italiano que superó a Pablo Cuevas en semifinales le ganó en la final al chileno Nicolás Jarry en cifras de 1-6, 6-1 y 6-4 y se quedó con el Abierto de Brasil.



Punta - Behar en dobles



El uruguayo Ariel Behar se quedó con el título del Punta Open con el argentino Facundo Bagnis al superar a los italianos Simone Bolelli y Alessandro Giannessi por 6-2 y 7-6.