Un paso a la igualdad en el tenis: cuatro mujeres en el top 10 de ganancias

Es una meta que se ha puesto el tenis hace tiempo y que ya se ha ido reflejando últimamente. Las tenistas damas perciben el mismo premio monetario por su participación en un torneo que los tenistas hombres y en el cierre del 2019, cuatro mujeres se metieron en el top 10 de jugadores con más ganancias en el año.

Pero de forma más sorpresiva, la australiana Ashleigh Barty está en la tercera colocación según lo elaborado por la web especializada en tenis Punto de Break. La ganadora del reciente torneo WTA Finals está por detrás de Rafa Nadal y Novak Djokovic, pero parte al ‘big three’ en dos para dejar a Roger Federer en la cuarta posición.

Ashleigh Barty y el trofeo de Roland Garros. Foto: AFP

El primer lugar del ranking no parece dar ninguna sorpresa, ya que Rafa no solo ganó cuatro títulos ATP en el año con Roma, Roland Garros, Toronto y US Open (Copa Davis por la ITF), sino que con todos los resultados recuperó el número uno del mundo al cierre de temporada. El de Manacor completó en premios 16.349.586 dólares, según el dato proveído por ATP.

“Nole”, que perdió el segundo lugar de la clasificación de la Asociación al final del año, ganó cinco títulos en Australian Open, Madrid, Wimbledon, Tokio y Paris Bercy; y sumó 13.277.228 dólares.

"Ash" Barty fue una de las grandes protagonistas del año en el circuito WTA. La australiana se tomó revancha en los Grand Slam al sumar Roland Garros, además de ganar en Miami, Birminham y el WTA Finals en Shenzhen. En total sumó 11.307.587 dólares.

Si bien la aparición de la australiana en el top 3 de tenistas con más ingresos sorprende, es parte del equilibrio en la balanza entre damas y caballeros que tiene el tenis. Este año, por ejemplo, el US Open fue el torneo con más premios en la historia; otorgó a cada campeón en singles, tanto a hombres como mujeres, 3.850.000 de dólares. Los favorecidos fueron Nadal y la canadiense Bianca Andreescu.

Bianca Andreescu ganó el US Open ganando 3.850.000 dólares. Foto: EFE

Cuarto en ganancias quedó Federer con 8.176.975 dólares. El suizo se hizo en el año con los trofeos en Basilea, Halle, Miami y Dubai. Quinto fue el austríaco Dominic Thiem con US$ 7.836.322. Luego aparecen el ruso Daniil Medvedev con US$ 7.833.320 y el griego Stefanos Tsitsipas con US$ 7.272.204.

Cierran tres tenistas mujeres para que haya cuatro entre los 10. En el lugar número ocho, la rumana Simona Halep con US$ 6.962.442, en el nueve la japonesa Naomi Osaka con US$ 6.788.282 y cerrando la joven Andreescu (19 años) con 19 años 6.504.150.