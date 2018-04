Pablo Cuevas sufrió más de la cuenta

La serie semifinal del Grupo II Americano de Copa Davis entre Uruguay y Venezuela está 1-1 en el Carrasco Lawn Tennis.



Pablo Cuevas comenzó la llave con un trabajoso triunfo ante David Souto por 7-5 y 6-4, mientras que su hermano Martín no pudo con Ricardo Rodríguez, quien se quedó con la victoria por 4-6, 6-4 y 6-1.



No era el panorama esperado para el equipo uruguayo, que partía como amplio favorito en los papeles y que en la cancha no pudo confirmarlo.



A primera hora, Pablo Cuevas, número 44 del ranking mundial, no la pasó bien ante David Souto, 870 de la clasificación de la ATP.



Si bien el triunfo quedó en manos del uruguayo, el venezolano sorprendió y jugó un muy correcto partido, a tal punto que llegó a tener un set point en el primero.



En una hora y 51 minutos de juego, la raqueta número uno del Uruguay selló la victoria en dos sets luego de un trámite incómodo.



“Era consciente un poco del juego de él. Nunca lo había enfrentado pero sabía más o menos cómo jugaba y sé que atravesó un período de muchas lesiones y que su ranking actual no se ajusta a su nivel, pero más bien me vi sorprendido por mi nivel, por no poder estar enfocado en el partido”, dijo Cuevas tras el partido.



El favoritismo que en la previa era grande para el equipo uruguayo, pero Venezuela se tomó las cosas muy en serio y jugó con esa presión que suele tener el equipo local en partidos de Copa Davis.



“Por momentos hacía puntos muy buenos y luego cometía demasiados errores. No hilvané puntos consecutivos buenos pero me ayudó la diferencia que hay entre un jugador top 50 y uno que está por fuera de los 200”, explicó el salteño, remarcando que “siempre jugar Copa Davis es difícil y más hacerlo en el primer partido. Sobre todo cuando escuchás los mensajes de la gente que te dice ‘¡dale, tenés que ganar!’. Yo sabía del nivel de él pero los demás se lo toman más fácil de lo que realmente es y entrás a la cancha no tan activo, como esperando a que el otro erre y el otro no va a errar porque se supone que va a estar más prendido, haciendo un buen partido”.



Pero eso ya quedó atrás y el salteño logró la victoria para comenzar la serie con Uruguay en ventaja, más allá de lo que vino después con la derrota de Martín Cuevas.



El número 44 del mundo sufrió más de la cuenta para vencer al 870 en un partido que terminó bajo lluvia en un Carrasco Lawn Tennis que no dejó de alentar en ningún momento a un equipo uruguayo que hoy irá en busca del gran objetivo: sellar el triunfo para avanzar a la final del Grupo II Americano de Copa Davis. La concentración será clave para sacar la serie adelante.

Un dobles que será decisivo.

El Carrasco Lawn Tennis tendrá hoy la segunda y última jornada de la serie semifinal del Grupo II Americano de Copa Davis entre los equipos de Uruguay y Venezuela.



A primera hora, desde las 11:00, se jugará el dobles con Pablo y Martín Cuevas por el equipo uruguayo, y Brandon Pérez y David Souto por el venezolano. Luego, Pablo Cuevas enfrentará a Ricardo Rodríguez y por último, Martín Cuevas a Souto. Las entradas tienen un costo de $ 250 pesos y se venden en boleterías del Carrasco Lawn Tennis.