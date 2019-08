Pablo Cuevas palpita la Copa Davis: “Tenemos un lindo desafío por delante”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En exactamente un mes Uruguay estará determinando su futuro en la nueva versión de la Copa Davis, al recibir a República Dominicana en el Carrasco Lawn Tennis los días 14 y 15 de septiembre con la posibilidad de ingresar en el Grupo Mundial para el año siguiente.



Entre varias modificaciones en el formato del torneo y las exigencias de la organización para el equipo locatario —la Asociación Uruguaya de Tenis (AUT) en conjunto con el Lawn Tennis debieron trabajar para cumplirlas— un aspecto importante para los capitaneados por Enrique Pérez Cassarino es la confirmación de su líder: Pablo Cuevas.

“Está buenísimo que este año nos toca jugar de locales nuevamente. Tenemos un lindo desafío por delante ya que si ganamos tenemos la posibilidad de meternos en el Grupo Mundial y está muy bueno todo lo que viene sucediendo. Llego de muy buena manera”, comentó el uruguayo en charla con la AUT a días de competir en su cuarto Grand Slam del año con su presencia en el US Open. Además, la principal raqueta uruguaya comentó que las modificaciones “están todas buenas”.

Foto: Darwin Borrelli

La Davis para Pablo “es el evento por equipos que el tenis no tiene, así que se vive diferente”. Y agregó que incluso para él tiene un ingrediente especial por estar con Martín en el equipo: “Es especial que esté mi hermano dentro del equipo. Si bien ya hemos compartido varias, no deja de ser una motivación más y algo lindo para disfrutarlo”.

El mayor de los Cuevas (33 años) también valora el peso de los hinchas: “La idea no es solo disfrutarla y pasarla bien, sino que todos los que vengan a ver y a alentar, también sientan el partido y que están participando, eso siempre lo hace emocionante a la Copa Davis y obviamente trataremos de sacar el encuentro adelante”.

Finalmente aseguró: “Yo llego bien, con un año que lo arranqué bastante atrás en el ranking, recuperé muchas posiciones. Físicamente vengo muy bien, estoy con ganas, vengo con mucha competencia. Tengo torneos antes de la Copa Davis, pero espero que físicamente siga todo bien para llegar 10 puntos”.

La ventaja de la Davis: los hinchas juegan a favor



Uruguay tendrá la ventaja contra República Dominicana de jugar como local, al igual que lo hizo contra México en septiembre del año pasado para volver al Grupo I Americano de la Copa Davis.

Pablo, en este sentido, recordó las palabras de otro histórico del tenis uruguayo, Marcelo Filippini. “Me acuerdo ahora algo que me dijo ‘Chelo’ Filippini hace un tiempo: en la Davis, a diferencia de un partido individual, tenés un poco más de responsabilidad o una responsabilidad diferente que no estás acostumbrado a tener”. Y continuó: “La gente no viene a meterte presión, sino que viene a alentarte y ayudarte para tratar de dar lo mejor de vos. Realmente es así y está bueno. Por eso estos partidos son los más lindos, sentís que el público está involucrado en el partido y de adentro eso se vive especial”.