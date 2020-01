Pablo Cuevas discutió con el umpire y casi abandona en la ATP Cup

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uruguay se despidió este miércoles de la ATP Cup 2020 en la derrota 2-1 contra Georgia, terminando el mundial de tenis como el peor equipo en rendimiento pese a ganar el último partido en dobles. Pablo Cuevas, en el segundo encuentro de la jornada, tuvo un momento de enojo con el umpire a raíz de una amonestación en el primer set del partido contra Nikoloz Basilashvili.

A primera hora fue el choque entre Franco Roncadelli, de 19 años, contra Aleksandre Metreveli (678° del mundo) con victoria para el georgiano por 6-2 y 6-1. Fue el segundo partido que tuvo la oportunidad de jugar en el torneo el joven uruguayo, luego de enfrentar el lunes a Roberto Bautista Agut (10° del ranking).

Luego llegó el turno de las dos raquetas número 1, la uruguaya número 45 del mundo y la georgiana número 26. Fue victoria para Basilashvili en cifras de 6-4, 1-6 y 6-4 en dos horas y 7 minutos.

Pero lo curioso del juego se dio en el noveno juego del primer set. Pablo Cuevas volvió a su lugar en el court con más vehemencia de la habitual, en el game que debía recuperar el quiebre perdido instantes antes. Un "¡¡dale animaaal!!", se escuchó desde el banco del equipo uruguayo mientras Pablo entraba corriendo y despertaba hasta una sonrisa de su rival. Luego de perder dos puntos y no alcanzar a golpear la pelota para un tercero, el umpire lo amonesta. "Violación del equipo uruguayo", dijo en los micrófonos ante la sorpresa de Cuevas.

Pablo se dirigió hacia el juez de silla con gestos de reclamo mientras se escuchaba "andá a cagar, fantasma", desde el banco de Uruguay. "Llamá al supervisor, llamá a la policía o llamá a los baywatch de Australia", le dijo Pablo al juez, que accedió a acudir al supervisor.

"¿A vos te parece?", le preguntó a Pablo al supervisor. "¡¿Cómo va a interpretar eso si fue la mejor actitud que puse en mi carrera de tenis?!", agregó. "Cambiámelo", exigió.

Foto: EFE

Ante la no cesión del supervisor el uruguayo atinó a abandonar la cancha y fue entonces cuando Nikoloz Basilashvili se le acercó y lo convenció para continuar el partido. Terminaron en ese juego el set con el punto para el georgiano, la siguiente manga fue ganada por Cuevas y la última nuevamente por Basilashvili, que así ganó su primer partido en la ATP Cup.

Además Pablo volvió a la cancha minutos después para jugar junto a Ariel Behar en dobles, venciendo a la dupla de Aleksandre Bakshi y Zura Tkemaladze por un doble 6-2 que le permitió ganar el primer partido para el equipo uruguayo en el torneo. Sin embargo, el punto no le permitió evitar quedar como el país con peor rendimiento en la primera edición del mundial de tenis de la ATP.



Uruguay ganó 1 partido y perdió 8; ganó 4 sets y perdió 16; ganó 77 games y perdió 103. El segundo peor fue Moldavia, con iguales números partidos y sets ganados, pero con 71-116 en games.

Cuartos de final Cómo continuará la ATP Cup



Quedaron definidos los cuartos de final:

1 - Reino Unido vs. Australia - desde el miércoles (20.00 de Uruguay)

2 - Argentina vs. Rusia - desde el jueves (00.30 de Uruguay)

3 - Serbia vs. Canadá - desde el jueves (20.00 de Uruguay)

4 - Bélgica vs. España - desde el viernes (00.30 de Uruguay)



En semifinales se cruzarán los ganadores 1 vs. 2 y 3 vs. 4.