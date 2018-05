Pablo Cuevas dio otra muestra de solidez

Estoy contento por haber avanzado a la tercera ronda. Mis sensaciones pasaron por todos los estados durante el partido”. Así definió su actuación Pablo Cuevas tras su triunfo ante el español Albert Ramos Viñoles por 6-1, 6-7 y 6-2 para avanzar en el Masters 1.000 de Madrid.

El uruguayo derrotó al nacido en Barcelona en dos horas de partido en la Caja Mágica mostrando otra vez mucha solidez en su juego y sobre todo en el saque: conectó 15 aces en su segunda victoria en la capital española.

“El primer set fue muy bueno para mí, en el segundo me costó mucho devolver el saque, pude quebrarlo pero no lo hice, y en el tercero ya estuve mejor en líneas generales”, dijo el salteño, agregando que “el juego me permitió ser más agresivo aunque el saque de zurda suyo me molestó un poco”.

Ahora, el uruguayo se enfrentará hoy ante el estadounidense John Isner (número 9 del mundo), que venció a su compatriota Harrison.

Por otra parte, el español Rafael Nadal debutó con triunfo tras ganarle en su primera presentación a Gael Monfils por 6-3 y 6-1, y ahora se medirá ante el argentino Diego Schwartzman.