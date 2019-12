Pablo Cuevas se despidió con expectativa para jugar la ATP Cup

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La selección uruguaya de tenis encabezada por Pablo Cuevas tuvo ayer su despedida previa a la participación en la primera edición de la ATP Cup, a realizarse en Australia del 3 al 12 de enero.



El principal tenista uruguayo le dio la clasificación a Uruguay a través de su temporada 2019, en la cual sumó los puntos necesarios para ganar un cupo por ranking, siendo el actual número 45 del mundo.

“Había un ranking paralelo que era la carrera de campeones que había que estar atento. Este año en Australia tenía ese objetivo. A mitad de año era todo aún muy prematuro, pero me había posicionado bastante bien, pocos puntos para defender. Ya el último mes prácticamente estaba estudiando el ranking para ver a quién tenía por delante y a quién por atrás. Faltando dos semanas ya le comenté a Felipe que era un hecho. Cuando vi que, matemáticamente como estamos acostumbrados a mirar, no había chance que nos pasen, me puse muy contento”, comentó sobre su expectativa.

La organización también le permite al líder de cada país elegir al capitán que entrenará a toda la selección. Cuevas escogió a Felipe Macció, quien lo entrenó a temprana edad.



“Estoy contento porque como capitán está Felipe, con quien compartí muchísimo adentro de la cancha en mis inicios -desde los 10 años hasta los 17, 18- y también es un gran amigo, compañero de pesca un montón de actividades”, expresó.

El equipo uruguayo está integrado además por Martín Cuevas, Juan Martín Fumeaux, Franco Roncadelli y Ariel Behar.



Uruguay está en el Grupo A que jugará en Perth junto con España- reciente campeona de la Copa Davis y encabezada por Rafael Nadal- Japón y Georgia.



Los rivales



“Sería milagroso sacar el partido contra España adelante. Si bien Nishioka tiene mejor ranking, la vez que jugaron Bebu le ganó. Con Nishikori obviamente no soy favorito pero no es lo mismo que enfrentar a Nadal, además viene de un período sin jugar y no sé cómo va a llegar. “Japón es el rival a vencer”.

Los logros



“Para el tenis uruguayo creo que es un año inmejorable. Estamos en un evento con los 24 mejores países y en otro peleando para meternos entre los 18. A nivel equipo es algo espectacular”, dijo en referencia a la presencia en la ATP Cup y el duelo de Qualifiers a la Copa Davis de marzo contra Austria.