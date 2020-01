Pablo Cuevas debutará en el Abierto de Australia ante Gilles Simon

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En medio de las quejas de varios tenistas que han tenido que disputar la ronda clasificatoria del Abierto de Australia como consecuencia de la molestia que les ha generado el humo de los voraces incendios en el país oceánico, se desarrolló este viernes el sorteo del cuadro principal y quedó establecido que el francés Gilles Simon será el primer rival de Pablo Cuevas.

El debut del uruguayo está previsto para el lunes, aunque todavía la organización no ha definido el horario del partido. Será el tercer choque entre el salteño y el nacido en Niza y hasta ahora no le ha ido bien al celeste.

Simon triunfó en los dos enfrentamientos anteriores, aunque no se ven las caras desde 2013 en Roland Garros, cuando Pablo cayó 7-6 (2), 1-6, 1-6, 1-6 en primera ronda.

Anteriormente, en 2011, el francés se había impuesto en el único antecedente que tienen en cancha dura como la del Abierto de Australia. Fue triunfo 4-6, 6-1 y 6-2 en el ATP Masters 1000 de Miami en segunda ronda.

Lo que sí le favorece a Cuevas (34 años) es su ranking. El uruguayo es el número 44 del mundo, mientras que Simon (35 años y exnúmero 6 del mundo en 2009) está en la posición 60.

A lo largo de su carrera Cuevas ha ganado seis títulos, todos ellos sobre polvo de ladrillo, mientras que Simon logró 14, nueve de ellos sobre superficie dura.

primera ronda Los top 10

Hombres:

1. Rafael Nadal (España) vs. Hugo Dellien (Bolivia)

2. Novak Djokovic (Serbia) vs. Jan Struff (Alemania)

3. Roger Federer (Suiza) vs. Steve Johnson (Estados Unidos)

4. Daniil Medvedev (Rusia) vs. Frances Tiafoe (Estados Unidos

5. Dominic Thiem (Austria) vs. Adrian Mannarino (Francia)

6. Stefanos Tsitsipas (Grecia) vs. Salvatore Caruso (Italia)

7. Alexander Zverev (Alemania) vs. Marco Cecchinato (Italia)

8. Matteo Berretini (Italia) vs. Andrew Harris (Australia, WC)

9. Roberto Bautista Agut (España) vs. Feliciano López (España)

10. Gael Monfils (Francia) vs. Yen Lu (China-Taipei)​

Mujeres:

​1. Ashleigh Barty (Australia) vs. Lesia Tsurenko (Ucrania)

2. Karolina Pliskova (Rep. Checa) vs. Kristina Mladenovic (Francia)

3. Naomi Osaka (Japón) vs. Marie Bouzkova (Rep. Checa)

4. Simona Halep (Rumania) vs. Jennifer Brady (Estados Unidos)

5. Elina Svitolina (Ucrania) vs. Katie Boulter (Gran Bretaña)

6. Belinda Bencic (Suiza) vs. Anna Schmiedlova (Rusia)

7. Petra Kvitova (Rep. Checa) vs. Katerina Siniakova (Rep. Checa)

8. Serena Williams (Estados Unidos) vs. Anastasia Potapova (Rusia)

9. Kiki Bertens (Holanda) vs. Irina Begu (Rumania)

10. Madison Keys (Estados Unidos) vs. Daria Kasatkina (Rusia)