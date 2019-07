Once años después de un partidazo, Nadal y Federer vuelven a cruzarse en Wimbledon

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Agradecido está el mundo del tenis al volver a ver un duelo único, apenas cuatro veces visto en la historia como un Rafael Nadal contra Roger Federer sobre césped. Mañana Wimbledon volverá a ser testigo del duelo que por última vez se vio en la final de 2008, la que muchos consideran el duelo del siglo.

Los dos tenistas con más títulos de Grand Slam (20 el suizo y 18 el español) lograron avanzar a semifinales del torneo británico, aunque en el caso del suizo con una victoria más sufrida. Roger perdió el primer ser por 4-6 contra el japonés Kei Nishikori (7° del mundo), pero se recuperó para llevarse los siguientes en 6-1, 6-4 y 6-4 cerrando el juego en dos horas y 39 minutos. El español tuvo un triunfo más rápido contra el estadounidense Sam Querrey en cifras de 7-5, 6-2, 6-2 en dos horas 9’.

Desde la final de 2008, la cual John McEnroe llegó a decir que “fue el partido más grande que haya visto”, se volvieron a enfrentar 21 veces más, aunque siempre en superficie dura o arcilla. La de mañana será el cruce número 40 para la estadística, aunque uno de los recientes no se llegó a disputar —el de las semifinales en Indian Wells 2019— por una lesión del de Manacor.

La ventaja la tiene Rafa con 24 victorias sobre 15 de Roger, aunque es al revés con 2-1 para el suizo en césped. Esas tres veces fueron todas en el All England Club en años consecutivos definiendo la final. En 2006 y 2007 de Federer para alcanzar su quinto Wimbledon consecutivo (luego sumó tres más); en 2008 para Nadal, la primera de las dos veces que fue campeón en Londres.

La mayoría de esos 38 partidos realmente jugados fueron en finales: 24, 14 ganadas por Nadal y 10 por Federer. Así se han repartido ocho títulos de Grand Slam y 12 de torneos Masters 1000.



Llegan al duelo de mañana siendo de los jugadores más regulares del torneo. Junto a Novak Djokovic casi no han cedido sets. Nadal solo perdió uno, en la segunda ronda con el australiano Nick Kyrgios, mientras Federer dos, uno ayer y otro en el primer set del debut con el sudafricano George Lloyd.



Mañana Londres tendrá la oportunidad única de recibir un nuevo duelo entre los dos tenistas más ganadores de la historia. El hincha del tenis una chance de volver a ver un espectáculo entre Federer y Nadal de los que quedan pocos, quizá el último en césped.

“Jugar contra Roger es una situación única”.

“Jugar contra Roger es una situación única. Estar de vuelta en esta pista significa mucho después de once años. Es emocionante estar ante esta oportunidad. Las oportunidades de jugar entre nosotros cada vez son menos”, dijo Rafa en conferencia de prensa. “Sé lo que significa esto para el tenis. Las oportunidades de enfrentarnos no son eternas”, agregó el tenista de Manacor de 33 años.

“Jugar contra Rafa no es como el primer día en el trabajo”.

“Jugar contra Rafa no es como el primer día en el trabajo. Sabes todo sobre Rafa. No creo que realmente necesite decir cuáles son sus fortalezas y debilidades. Ha mejorado tanto con los años en esta superficie... Está jugando también muy diferente de lo que solía hacerlo. No hemos jugado en mucho tiempo en esta superficie. Está sacando de manera diferente”, explicó Roger en conferencia.