Novak Djokovic está picante y va por todo

El mundo del tenis quedó exhausto tras la impresionante final del Abierto de Australia que protagonizaron Novak Djokovic y Dominic Thiem en Melbourne.

Fueron 4 horas de reloj. Ni un minuto más, ni uno menos. El serbio se quedó con la victoria en cifras de 6-4, 4-6, 2-6, 6-3 y 6-4 para conseguir su octavo título en Australia en la misma cantidad de finales disputadas, pero con un incentivo más: nunca en una final de Grand Slam “Nole” había levantado un partido en el que estaba 2-1 abajo en sets como ayer. Además, el del Belgrado se subió nuevamente a la cima del ranking mundial.

Y mucha agua pasó por abajo del puente en una final que tuvo de todo. Dokovic explicó que no estuvo de acuerdo con la penalización de un servicio que recibió por agotar el cronómetro para sacar porque se trataba de un momento muy delicado. “La segunda no fue necesaria. Pudo reaccionar un poco mejor en esa situación. Esas situaciones puede cambiar la dinámica completamente del partido, era un juego muy importante. No estuve agresivo con él en cuanto a increparle físicamente”, dijo al referirse al incidente con el juez de silla, el francés Damien Dumusois, cuando le tocó tres veces la zapatilla.

El árbitro del partido le avisó primero y amonestado después por exceder el tiempo de saque en un juego decisivo. “Buen trabajo, sobre todo en el segundo aviso”, le dijo el serbio a Dumusois en el intercambio, para rematar con una irónica frase: “Te has vuelto famoso, bien hecho”.

Pero ya con su copa en la mano, Djokovic se refirió a su momento: llegó a 17 títulos de Grand Slam y quedó a tres de los 20 de Roger Federer. “Los Grand Slam son mi principal objetivo y es por lo que sigo compitiendo y jugando durante toda la temporada. Intento lograr el número uno histórico”, dijo el serbio que antes de superar a Federer tiene a Nadal, que suma 19 grandes.

“He tenido el privilegio de ganar este gran torneo en ocho ocasiones. Empezar la temporada con este título catapulta tu confianza y tus expectativas para el resto del año. Pase lo que pase, esta temporada ya es exitosa”, cerró diciendo “Nole” tras conquistar su octava corona a orillas del río Yarra.

Novak Djokovic sumó un nuevo hito en su exitosa carrera deportiva. Tiene otro Grand Slam en el bolsillo y reavivó el fuego de una lucha titánica entre tres enormes tenistas de clase mundial como él, Nadal y Federer.