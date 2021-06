Novak Djokovic reconquistó París y se coronó campeón de Roland Garros

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El serbio Novak Djokovic conquistó su segunda corona en Roland Garros, su decimonoveno Grand Slam, tras remontar dos sets en contra al griego Stefanos Tsitsipas, por 6-7(6), 2-6, 6-3, 6-2 y 6-4 en 4 horas y 11 minutos, que pagó su falta de contundencia en su debut en la final de un grande.

Los juegos se alternaron en el primer set hasta que el serbio rompió el servicio de su rival con 5-5. Pero el griego respondió en el siguiente con la misma moneda y el set se decidió en el desempate a favor de este último.

Tras un break en el primer juego, el segundo set cayó más fácilmente del lado del griego.

Fue entonces cuando la leyenda de 'Nole' comenzó a engrandecerse aún más; dos sets cerrados por la vía rápida 6-3 y 6-2 para el serbio obligaron a un quinto set peleado para acabar cerrando el partido con 6-4 y ver a la pista Philippe-Chartier coronar a un nuevo rey tras cuatro años seguidos de dominio de Nadal.



El número 1 del mundo se convirtió en el primer tenista de los tiempos modernos en ganar al menos dos veces los cuatro grandes torneos Gran Slam y se situó por vez primera en su carrera a uno del suizo Roger Federer y el español Rafael Nadal, que lideran la carrera con 20.

"Ganar a dos grandes campeones en menos de 48 horas no era fácil ni física ni mentalmente, pero lo he logrado con mi mentalidad y mi calidad de juego". Novak Djokovic Número 1 del mundo

El griego de tan solo 22 años, número cinco del mundo, tuvo su primer Roland Garros muy cerca, incluso comenzó ganando, pero no pudo contra el gigante número uno. Tsitsipas tuvo un desempeño más que admirable llegando hasta la final, dejando por el camino a grandes tenistas como Alexander Zverev y pisándole los talones a los cuatro mejores del mundo.

Tsitsipas no se va a rendir así de fácil, como no lo hizo cuando casi se ahoga hace cinco años. Era el día libre del tenista y se fue a nadar al mar con unos amigos, aunque casi no la cuenta. “Nos metimos 5 metros adentro con un par de amigos. Sin darme cuenta, sentí que poco a poco me ahogaba. Todo pasó muy rápido. Es la única vez en mi vida que he sentido que en pocos segundos me moría. Tuve esa sensación de morir” relató tiempo atrás en un reportaje para el sitio web oficial de la ATP.

A partir de ese día su vida cambió. Y su postura frente al tenis también: "Mi mente cambió aquel día. Mi respeto por todas las cosas cambió, veo las cosas diferentes fuera de la pista y no siento miedo dentro de ella”.