Nick Kyrgios en el US Open: discutió con el umpire, con su rival y acusó a la ATP

Nick Kyrgios debutó con victoria en la primera ronda del US Open 2019 al superar en cifras de 6-3, 7-6 (7-1) y 6-4 al estadounidense Steve Johnson, pero en el juego discutió con el umpire y su rival, además de bailar para festejar un punto y tener un particular consejo con un ball boy. Además, en la conferencia de prensa posterior trató a la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) de corrupta, por lo que será investigado.

El tenista australiano de 23 años ya había sido el centro de atención en julio durante Wimbledon por su cruce contra Rafa Nadal y luego hace unas semanas en el Masters 1.000 de Cincinnati, con sucesos que llevaron a recibir una multa de la ATP de 113.000 dólares. En el partido contra el ruso Karen Khachanov de agosto rompió raquetas, perdió tiempo, interactuó de forma indebida con los espectadores e incluso escupió al final al juez de silla, luego de llamarlo "basura", "desgracia" y "el peor árbitro del juego".



EL MARTES Lo mejor del partido en el US Open.

En la conferencia de prensa posterior a ganar este martes el partido de primera ronda en el Abierto de Tenis de EE.UU. fue consultado si estaba preocupado por la multa recibida. "Para nada", respondió. "La ATP es bien corrupta de cualquier manera, no estoy nada frustrado", agregó.

Aunque no quiso volver a hablar del asunto y, ante una consulta similar, acotó: "¿Por qué estamos hablando de algo que sucedió hace tres semanas cuando vencí a alguien en la primera ronda del US Open?".

A raíz de ello, la ATP decidió abrir una investigación. "Los comentarios hechos por Nick Kyrgios después de su partido de primera ronda en Nueva York serán evaluados bajo la provisión de Ofensa Mayor del Jugador bajo las Reglas de la ATP", sostiene el comunicado emitido por la organización. "Gayle David Bradshaw, vicepresidenta ejecutiva de Reglas y Competencia, tomará una decisión, después de una investigación como lo requieren las reglas de la ATP", agrega el escrito.

AGOSTO El encuentro en Cincinnati ante Khachanov.

Luego del anuncio de la Asociación, el tenista australiano publicó en su cuenta de Twitter un comunicado propio en el que afirma "quiero aclarar un par de cosas".

"Me gustaría que constara en acta mi aclaratoria sobre mi comentario de la corrupción en la ATP, no hice la mejor selección de palabras y mi punto era abordar lo que yo considero un doble rasero en lugar de la corrupción", afirma.

"Sé que mi comportamiento a veces ha sido polémico y eso me ha metido en problemas, lo que a veces es concedido y válido, pero mi problema es que los demás tengan la misma, menor o mayor atención de los medios por tener el mismo o similar comportamiento y no ser sancionado. Ese es mi problema y sigue siéndolo", añade.

Asimismo agradeció el apoyo del presidente ejecutivo y presidente de la ATP Tour, Chris Kermode, pero dijo que seguirá presionando para que se le trate como a cualquier otro jugador cuando comete violaciones, algo que considera no ha ocurrido. "Sé que no soy perfecto ni pretendo serlo, y reconozco que a veces he merecido multas y sanciones", admitió. "Pero espero coherencia y justicia con esto en todos los aspectos, hasta la fecha eso no ha ocurrido", sostiene en sentido a la multa, la cual fue récord por su elevada cifra.

vs. Johnson El show de Kyrgios en el debut en EE.UU.

Antes de tener la conferencia de prensa clásica, siempre establecida luego de cada partido en la cual este martes tildó de "corrupta" a la ATP, durante el partido tuvo algunos hechos que llamaron la atención. Uno de ellos fue la discusión tenida con el juez de silla y su rival Steve Johnson.

"¿Vas a hacer tu trabajo?", dijo Kyrgios dirigiéndose al umpire, ante lo que Johnson saltó afirmando: "¿Y vos? ¿Cuál es tu trabajo acá? ¿Vas a jugar al tenis o vas a hacer un maldito show?". El australiano no le respondió y siguió apuntándole al juez: "¿Vas a cumplir con tu trabajo?", insistió.

"¿Por qué? ¿Por qué no miras a la gente subiendo y bajando (las escaleras) en mi primer saque?", agregó. "Si los ves, para y empieza de nuevo", le solicitó el umpire, por lo que Kyrgios replicó: "No, estoy tirando la pelota y sacando. Eso hago yo, vos hacé tu trabajo".

También, durante un punto salvado con lo justo, tuvo un festejo con baile y en un tiro fallado le comentó a un ball boy cercano: "No podés elegir un deporte más aburrido como profesión, no bromeo".

En la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos, Kyrgios enfrentará al francés Antoine Hoangm, número 104 del mundo, de 23 años de edad y vencedor en primera ronda sobre el argentino Leonardo Mayer en cifras de 3-6, 6-2, 6-7, 6-1 y 6-3. "No sé mucho sobre él", afirmó Kyrgios, que de todas formas agrego: "No voy a pensar en eso ahora, mañana tengo el día libre y quiero ir por un café, descansar".