"Necesitaba este empuje extra", dijo Djokovic tras coronarse en la Caja Mágica

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Con un sólido triunfo en cifras de 6-3 y 6-4 en un partido que duró una hora y 33 minutos de juego, Novak Djokovic, número uno del ranking mundial, le ganó Stefanos Tsitsipas y se quedó con el título de campeón del Masters 1.000 de Madrid.

“La victoria en este torneo ha sido muy importante para mi confianza, porque desde el Abierto de Australia no jugaba en mi mejor nivel, ni en Indian Wells ni en Montecarlo. Necesitaba un empuje extra”, dijo el campeón en Madrid.

“Stefanos jugó un partido extraordinario contra Rafa y quizás por eso no ha jugado tan bien hoy”, comentó el jugador serbio agregando además que “sentí que siempre estuve un paso por delante y dictando los puntos. Y he ganado el título sin ceder un set, y me siento orgulloso de ganar este trofeo tan importante como este”.

Por otra parte, “Nole” remarcó que “esta victoria me da mucha confianza antes de Roma y Roland Garros donde quiero jugar a mi mejor nivel”, matizó el serbio, que no obstante habló sobre las diferencias de jugar en la altitud de Madrid, y a nivel del mar después: “Esto ha sido una gran preparación para las próximas semanas, sin duda, pero debido a la altitud de aquí las condiciones serán diferentes después, con peloteos más largos. Necesitaré una mayor resistencia, tanto física como mental porque eso será clave”.

Ganar en Roland Garros, es para Djokovic un “objetivo siempre”, y el serbio consideró que hay que estar listo cada vez que aparece un Grand Slam.

“Ya sé como preparar estratégicamente esos torneos con mi equipo, pero al mismo tiempo no me gusta infravalorar estos Masters 1.000, por tanto es difícil priorizar. Me gusta vivir el momento y dar mi mejor nivel en cada torneo que esté jugando. Aunque los Grand Slam históricamente son los que más se valoran”.

El serbio levantó ayer su tercera corona en La Caja Mágica y además, consiguió el segundo título en esta temporada ya que antes se había quedado solamente con el Abierto de Australia en Melbourne.

Con este campeonato, Djokovic se dio el lujo de igualar al español Rafael Nadal en títulos ganados en torneos de la categoría Masters 1.000 y ahora los dos tienen 33.

“Ganarle a Nadal en Roland Garros sería el máximo desafío, pero para eso tenemos que llegar a la final los dos y luego ver porque ‘Rafa’ solo ha perdido allí unas tres veces, por tanto siempre es complicado”, concluyó el serbio.