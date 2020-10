Nadia Podoroska cayó en semifinales de Roland Garros y se despidió de París

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La polaca Iga Swiatek puso fin este jueves a la aventura parisiense de la argentina Nadia Podoroska, a la que venció en semifinales de Roland Garros por 6-2 y 6-1 en una hora y 10 minutos.

La jugadora de Rosario, la primera tenista que alcanzaba las semifinales de Roland Garros tras empezar el torneo en la fase previa de clasificación, no encontró soluciones para detener el vendaval de una rival de 19 años que se plantará en su primera final de un grande sin ceder un set.

Swiatek se convierte en la primera polaca en llegar a la final de París, donde se medirá frente a la estadounidense Sofia Kenin, cuarta favorita, que derrotó a la checa Petra Kvitova, séptima. Admiradora confesa de Rafael Nadal, la polaca no dio opciones a su rival con un juego agresivo. Se colocó 3-0 en cada una de las dos mangas asestando un golpe moral a la argentina, que no se pudo recuperar.

El derrotero de Podoroska en Roland Garros

Fue el primer partido desde que comenzó el Roland Garros en el que Podoroska se mostró impotente ante su rival. En su segunda participación en un Grand Slam, la rosarina se marcha de París como una tenista nueva, a punto de aterrizar entre las 50 mejores del mundo, tras haber derrotado en el camino por vez primera a una Top 20.

La argentina se quedó en el mismo estadio en el que en cinco ocasiones lo hizo en Roland Garros su compatriota Gabriela Sabatini y fracasó en su intento de convertirse en la primera argentina en la final de París.

Pero su gesta es ya impresionante, puesto que partía como la 131 del mundo, tuvo que ganarse el derecho a jugar el tablero final a través de la fase previa y en el camino dejó a rivales de mucho pedigrí, como la ucraniana Elina Svitolina, que partía como tercera favorita.

Una gran actuación para la ganadora del oro en los últimos Panamericanos, que por vez primera inscribió su nombre en el circuito mundial, en el que a partir de ahora tiene el reto de mantenerse.

"Disfruté de la vida", dijo Podoroska de su trayectoria en Roland Garros

"Disfruté de la vida, estoy feliz a pesar del resultado", declaró la argentina Podoroska. "Obviamente las tres semanas que he estado en París han sido muy positivas, el resultado de hoy no cambia eso. Ella jugó muy bien, no me dejó jugar, estuve todo tiempo incómoda. Hizo un gran partido. Se me escaparon algunas chances", resumió.

Confesó que el ritmo de Swiatek la tuvo a mal traer durante la semifinal. "Lo que me costó mucho hoy fue lograr que ella pegara incómoda", dijo. "Abre muy bien la cancha, toma la iniciativa y si la pones a correr también es rápida", añadió.