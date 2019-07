Nadal se sacó un gran escollo con Kyrgios y le da un cuadro menos arduo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El partido entre Rafa Nadal y Nick Kyrgios de la segunda ronda de Wimbledon estuvo marcado por las molestias de ambos desde su último cruce, en febrero en Acapulco, cuando el australiano le ganó al de Manacor en su último duelo. Ayer no fue la diferencia, ya que tras un encuentro con mucho de qué hablar volvieron a lanzarse críticas sobre su accionar.

Kyrgios ya había hecho de lo suyo al presentarse la noche anterior en el conocido pub “Dog and Fox” en Wimbledon Village. Y en el juego, además de mostrar un potente saque que llegó hasta los 222 kilómetros por hora completando 29 aces, mostró su versión que más desquicia a Rafa: activo, inquieto, protestador e irrespetuoso, llegando a lanzar dos saques de abajo (concretados). Incluso ganando un punto del tercer set con un tiro al cuerpo del español.

El primer set fue de Rafael Nadal y el segundo —ilustrado con el show de Kyrgios— del australiano. El 43° del mundo se quejó de la demora de su rival en sacar y la insistencia llevó a una advertencia del umpire. “No sos nadie. Pensás que sos importante, pero no tienés ni idea de lo que está pasando. Sos una vergüenza”, le lanzaba al juez francés Damien Dumusois.



El tercer y cuarto set la paridad llevó a no tener puntos de quiebre, debiendo definir en ambos casos por el tie break para la definitiva victoria 6-3, 3-6, 7-6 (5) y 7-6 (3) de Rafa.

El partido dio mucho para hablar. Nadal dejó su primer set en el torneo, pero al dejar a Kyrgios por el camino se sacó un gran peso de encima. Por un lado porque el australiano le había ganado en la misma cancha en 2014 cuando apenas tenía 19 años y, por otro, por lo que significó en trabajo de la concentración y la paciencia en Rafa.

“Sí, quise pegarle a Nadal. ¿Por qué debería disculparme? ¿Lo golpeé? Le dio con la raqueta y gané el punto. No me importa. No tengo por qué disculparme”, soltó el jugador de 24 años en la conferencia de prensa posterior sobre la polémica acción.



“No tengo entrenador. No entreno suficiente. No voy suficiente al gimnasio, pero salgo ahí y le compito a los mejores del mundo”, agregó quien le supo ganar tres veces a Nadal, a Djokovic en dos y una a Federer.

“Sé que soy un gran jugador de tenis y de lo que soy capaz, pero no hago el resto de las cosas. No es que sea el más profesional. Entreno un día sí, un día no”, finalizó.



Por su parte, Nadal afirmó: “No creo que sea un mal chico, creo que ha perdido un poquito el camino y reconducirlo sería bueno”. Dijo que tiene “un saque descomunal”, pero “le falta un ingrediente importante que es el amor y la pasión por este deporte”, agregó Rafa en su victoria 50 en el All England Club.

Ahora Rafa enfrentará al francés Jo-Wilfried Tsonga y por las eliminaciones del canadiense Denis Shapovalov, el croata Marin Cilic y el austríaco Dominic Thiem, hasta los cuartos de final solo se cruzaría entre los top 20 con el italiano Fabio Fognini. En cuarta ronda, si logra superar al francés, le tocaría con João Sousa (69) o Daniel Evans (61); en cuartos Sam Querrey (65), John Millman (64), Tennys Sandgren (94) o Fognini.

SU camino Posibles semis Podrían aparecer Kei Nishikori (8), Matteo Berrettini (20) o Roger Federer (3 del mundo). Hace un año, tras vencer a Juan Martín del Potro en cuartos, Rafa cayó con Djokovic.



Hoy inicia la tercera ronda; 'Nole' va por los octavos

La tercera fase de Wimbledon abre hoy y Novak Djokovic va en búsqueda de los octavos de final. Va contra el polaco Hubert Hurkacz (48º del mundo), a quien aplastó en Roland Garros en tres sets en menos de hora y media. El serbio, vigente campeón, ganó con contundencia los dos primeros juegos.



Por su parte, el finalista pasado, el sudafricano Kevin Anderson (8°), jugará un interesante duelo ante el argentino Guido Pella (26°). También el canadiense Félix Auger-Aliassime de 18 años y 21º del mundo, va con el francés Ugo Humbert (66°).

En el cuadro femenino, la joven Cori Gauff de 15 años buscará también ingresar en octavos contra la eslovena Polona Hercog (60ª). Si gana se medirá con la ganadora del duelo entre dos exnúmero uno, la rumana Simona Halep (7ª) y la bielorrusa Victoria Azarenka (40ª). Gauff, que inició el torneo como 313ª, podría ascender cerca del top 100 si logra avanzar de ronda nuevamente, tras vencer a Magdalena Rybarikov y Venus Williams.