Nadal no cree que sea prudente volver a competir en corto tiempo

Rafael Nadal consideró que es muy difícil que el tenis pueda volver en un corto plazo. En su diálogo con los cuatro diarios deportivos, el tenista español estimó que es "un momento de ser responsables y coherentes" y afirmó "no creo que sea prudente volver a jugar en un espacio de tiempo corto".

"Rafa" no pudo evitar ser muy sincero y contundente en sus apreciaciones. El balear dijo que ve muy difícil volver a competir. “Entrenar no veo problema, pero competir va a ser muy difícil en nuestro deporte. Ojalá lo pudiéramos hacer aunque fuera sin público, pero creo que es un momento de ser responsables y coherentes. Con lo cual, no veo cómo podemos viajar cada semana a un país distinto. Porque al final, aunque jugáramos sin público, nuestro deporte es distinto. Para disputar un Grand Slam estaríamos hablando de que son 128 jugadores masculinos, 128 femeninos, más todos sus equipos, más los doblistas”.

El tenista opinó que es importante diferenciar deporte, porque el tenis "es complicado". En ese sentido, profundizó: "Nos estamos moviendo cada semana y tenemos que trasladar a muchísima gente. Tenemos que estar en contacto con hoteles, con la sociedad en general para poder llegar a nuestros lugares. Yo, encantado de jugar sin público. No es algo que me guste, pero es lo que hay. Pero desgraciadamente veo que en nuestro deporte no creo que sea prudente volver a jugar en un espacio de tiempo corto”.