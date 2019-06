A morder el polvo: la supremacía de Nadal en Roland Garros en números

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El rey está firme. En su decimoquinta participación en Roland Garros, Rafael Nadal conquistó su decimosegundo título al superar ayer 6-3, 5-7, 6-1 y 6-1 al austríaco Dominic Thiem. Nadie le saca la corona.



Hace ya siete años el de Manacor superó los seis títulos de Björn Borg para ser el más ganador en el Abierto de Francia, pero ayer aumentó su número de títulos de Grand Slam a 18 (un Abierto de Australia, dos Wimbledon y tres US Open) para quedar a dos del récord de Roger Federer, más cerca que nunca. A tres del español quedó Novak Djokovic, eliminado en semis.

La leyenda en París ya estaba escrita. Ayer la agrandó aún más y superó a la australiana Margaret Court como tenista más ganador de un solo grande, por los 11 que tenía la jugadora de los años 1960 y 1970 en el Grand Slam de su país. También 12 tiene Martina Navratilova en un solo torneo, aunque en Chicago.

Pero el dominio de Rafa Nadal sobre polvo de ladrillo hace que, además de 12 de sus 18 Grand Slam, haya ganado 59 de sus 82 títulos de ATP sobre esta superficie. Es decir, el 72% de sus trofeos son en arcilla. De las 37 finales perdidas, solo son ocho en polvo y ninguna en Roland Garros. En sus 15 participaciones en París solo perdió dos partidos: en 2009 con Robin Söderling (2-6, 7-6, 4-6, 6-7 en cuarta ronda) y en 2015 con Djokovic (5-7, 3-6, 1-6 en cuartos de final). Su tercera eliminación fue en 2016 por retiro, al no presentarse contra Marcel Granollers en tercera fase.

Al hilo. Luego de su lesión en 2016, Nadal se quedó con el trofeo en 2017, 2018 y 2019. Foto: AFP

“Son sensaciones diferentes igual que mi vida es diferente. Todo evoluciona con el tiempo. El primero fue muy emocionante y hoy ser capaz de ganar 12 veces es una alegría y una satisfacción muy grande”, dijo repasando su trayectoria en París y augurando un futuro aún con años por delante.



“Tengo 33 años y aquí estoy, jugando un buen tenis y disfrutando”. Hace 15 ediciones, con 18 años recién cumplidos, levantaba por primera vez el Roland Garros.

“Nunca pensé que habría otro Borg y, de repente, apareció Nadal”, sostuvo Rod Laver, quien le entregó ayer el trofeo al cumplirse 50 años de su segundo título en París, en el año (1969) que ganó los cuatro grandes torneos. Es ahora Nadal quien parece tener heredero. Precisamente Dominic Thiem es el mejor en esta superficie. “Sé que es difícil perder, pero si algún día pierdo, no me importaría que fuera contra ti”, le dijo Rafa tras llenarlo de elogios.



Para Thiem, que venía de dejar en semis a ‘Nole’ y jugar cuatro días seguidos, es el segundo año de corrido que cae en la final parisina con Nadal. En esta ocasión logró quitarle un set, aunque igual se rindió ante él. “Comprobé por qué es uno de los mejores tenistas de todos los tiempos, no por casualidad tiene 18 Grand Slam. Es el mejor jugador de la historia sobre tierra”.

Incomparable en cualquier deporte



Las 12 conquistas de Nadal en Roland Garros en las últimas 15 ediciones del torneo hacen un hecho difícil -por no decir casi imposible- de ver en otro ámbito deportivo.



Una supremacía así no la tiene nadie en el tenis, pero tampoco ningún deportista individual en otro deporte ni un equipo en una competencia.



Por tomar algunos casos de equipos que han marcado una era en un torneo se puede ver al Barcelona en el fútbol español, el Bayern Munich en el alemán o los New England Patriots del fútbol americano de la NFL. Ninguno de ellos lo iguala. El Barça suma 10 ligas, el Bayern 11 y los Patriots cuatro. Números que marcan un abismo en su especialidad.

También sucede con las nueve Serie A de Juventus, las cinco Premier de Manchester United o las cinco ligas de Porto; las cuatro Champions League de Barcelona y Real Madrid. En la NBA los tres títulos en las últimas 15 ediciones de San Antonio Spurs, Miami Heat y Golden State Warriors. En el Hockey estadounidense (NHL) los tres de los Chicago Blackhawks y los Pittsburgh Penguins. En el principal torneo de rugby europeo, los cuatro títulos del club irlandés Leinster. También en baseball con los cuatro de Boston Red Sox.



Nadie en una gran competición iguala lo hecho por Rafa.