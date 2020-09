"Extremadamente arrepentido": el mensaje de Djokovic tras ser descalificado del US Open

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El tenista serbio Novak Djokovic envió un mensaje a través de su cuenta de Instagram este domingo tras ser descalificado del US Open por golpear con una pelota a una jueza de línea. El breve mensaje decía lo siguiente:

"Toda esta situación me ha dejado realmente triste y vacío. Pregunté por la jueza de línea y la organización del torneo me dijo que se encuentra bien gracias a Dios. Estoy extremadamente arrepentido por haberle causado tanto estrés. Tan sin quererlo. Tan mal. No digo su nombre por respeto a su privacidad. Sobre la descalificación, necesito volver a trabajar en mi frustración y transformar esto en una lección para mi crecimiento y evolución como jugador y ser humano. Le pido perdón al US Open y a todos por mi comportamiento. Estoy muy agradecido a mi equipo y mi familia por ser mis cimientos y a mis fans por estar siempre conmigo. Gracias y perdón".

El número uno del ránking ATP estaba jugando el primer set de su partido de octavos de final en el Grand Slam ante el español Pablo Carreño cuando, en un momento de frustración, golpeó la pelota con fuerza hacia el fondo de la cancha y golpeó cerca de la cabeza a una de las juezas de línea. Tras esa acción, los árbitros centrales decidieron descalificarlo del partido y, por ende, del torneo.