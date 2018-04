“Era consciente un poco del juego de él. Nunca lo había enfrentado pero sabía más o menos cómo jugaba y sé que atravesó un período de muchas lesiones y que su ranking actual no se ajusta a su nivel, pero más bien me vi sorprendido por mi nivel, por no poder estar enfocado en el partido. Por momentos hacía puntos muy buenos y luego cometía demasiados errores. No hilvané puntos consecutivos buenos y me ayudó la diferencia que hay entre un jugador top 50 y uno que está por fuera de los 200”, dijo Pablo Cuevas en conferencia de prensa tras vencer 7-5 y 6-4 al venezolano David Souto.

El salteño agregó que las diferencias “suelen notarse en varios aspectos pero cuando uno está errático se equipara todo y se empieza a mirar al otro. No hay nadie malo a nivel competitivo. Si el que se supone que es el mejor baja, se equipara todo y hoy al no yo no estar con un nivel parejo, tenía posibilidades de quebrar y con tantos errores tuve hasta un set point en contra en el primer set. Pero por otro lado fui consciente y estaba tranquilo de que en algún momento le iba a encontrar la vuelta para quedarme con el partido”.

Consultado acerca de qué cosas pasaron para que estuviera desenfocado, Cuevas reconoció que “siempre jugar Copa Davis es difícil y más hacerlo en el primer partido, en el arranque. Sobre todo cuando escuchás los mensajes de la gente que te dicen ‘¡dale, tenés que ganar!’. Yo sabía del nivel de él pero los demás se lo toman más fácil de lo que realmente es y entrás a la cancha no tan activo, como esperando a que el otro erre y el otro no va a errar porque se supone que va a estar más prendido, haciendo un buen partido. Me ha pasado a mí cuando enfrento a jugadores muy buenos, en partidos en los que sé que si no juego bien no tengo chances. Entonces él estaba bien prendido y de mi lado estuve muy especulativo, no saliendo a hacer lo que tenía que hacer y costaba mucho salir de esos estados”.