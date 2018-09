Está claro que Naomi Osaka, la japonesa de 20 años (cumplirá 21 el 16 de octubre) que ganó el US Open y con él su primer título de Grand Slam, no es muy expresiva. Ya lo había demostrado en la previa de la final con las escuetas declaraciones que brindó.

Lo confirmó también al ganar el punto decisivo con Serena Williams, cuando apenas si esbozó una sonrisa. Tampoco fue un derroche de simpatía el domingo, cuando como es tradicional en esta competencia la organización la llevó hasta uno de los edificios más altos de Nueva York (en este caso el Rock Observatory) para hacerse la foto con la ciudad a sus pies y ella sosteniendo el trofeo.

Lo que sí hizo fue contar sus sensaciones luego de la consagración, que por cierto fueron más de tristeza que de felicidad, sobre todo porque el episodio que protagonizó Serena Williams al acusar al árbitro de ladrón, sexista y racista durante el juego, hizo que el público se volcara en su contra sin tener nada que ver.

"Me sentí un poco triste porque no estaba muy segura si me estaban abucheando a mí o si era porque no se había dado el resultado que el público quería", dijo en declaraciones a la cadena NBC.

"También soy simpatizante de Serena porque he sido fan de ella toda mi vida y sabía lo mucho que la multitud quería que ganara", indicó, para luego sentenciar: "Todos estaban descontentos. Me sentí emocionada y que debía disculparme", razón por la cual en su discurso pidió perdón por haber vencida a la Williams. Ésta, antes, había tenido el buen gesto de pedir al público que no abucheara a la japonesa. "Ella jugó bien y este es su primer Grand Slam. Hagamos que este sea el mejor momento posible. Demos crédito al que se lo merece y no más abucheos. ¡Felicidades, Naomi!".